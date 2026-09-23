Reprodução/Grupo Casas Bahia Arremates serão fechados no dia 02 de outubro, às 10h

As Casas Bahia abriu um novo leilão com 263 lotes que incluem móveis e eletrodomésticos com descontos iniciais de 70%. Os conjuntos com maiores descontos incluem quatro TVs por cerca de R$ 800 e pacotes com 16 a 55 eletrodomésticos entre R$ 1000 e R$ 2000.

Já é possível dar lances no evento, que encerra às 10h do dia 02 de outubro, na plataforma Kwara, com retirada dos itens em Jundiaí (SP). A participação deve ser registrada no site pelo menos uma hora antes do final do leilão.

Conforme o edital, os produtos não possuem garantia de funcionamento nem é possível realizar troca caso apresentem defeito. Eles podem conter marcas de uso, avarias, riscos, sujeira e até falta de peças.









TVs, móveis e eletrodomésticos concentram maiores descontos

Há lotes com diferenças muito expressivas de valor neste momento. Um exemplo é o conjunto de duas TVs TCL de 50 polegadas, que valem R$ 4.701, mas estão com lance de R$846 inicialmente, cerca de 82% abaixo da referência.

O iG preparou uma tabela com os lotes mais atrativos em relação ao desconto e aos produtos incluídos no leilão, na tarde desta quarta-feira (23). Confira abaixo:





Outro lote possui 78% de desconto e inclui três caixas de som de porte médio por R$ 307, ao invés de R$ 1.423. Um lote que chama atenção é o 038, com 2 TVs de 98 polegadas da TCL que valem cerca de R$ 22,4 mil, saindo por R$ 4,189.

Ainda, o Lote 043 está com 4 TVs saindo de R$ 6.472,13 por R$ 1.164,00.

Como participar e acompanhar os lances?

Os lances já podem ser realizados pela plataforma, onde os lotes também estão disponíveis para consulta, incluindo a descrição dos produtos, marcas e origem. A disputa fica aberta até a data limite, quando os maiores lances arrematam os lotes de produtos.

A retirada e transporte é responsabilidade de cada participante. Os valores iniciam com 70% ou mais abaixo do preço de referência. É válido observar o quão próximo do preço estimado real cada lote está antes de dar um lance.

Casas Bahia enfrenta crise financeira

O Grupo Casas Bahia está com R$ 17,3 bilhões em dívida e entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo no dia 16 de agosto.

A empresa anunciou o fechamento de quase 300 lojas e a demissão de quase 2 mil funcionários.

O pedido de recuperação judicial ainda não foi deferido pela Justiça de São Paulo, embora a varejista tenha conseguido medidas emergenciais para proteger a operação diante da crise financeira.