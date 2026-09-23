Arremates serão fechados no dia 02 de outubro, às 10h
Reprodução/Grupo Casas Bahia
Arremates serão fechados no dia 02 de outubro, às 10h

As Casas Bahia abriu um novo leilão com 263 lotes que incluem móveis e eletrodomésticos com descontos iniciais de 70%. Os conjuntos com maiores descontos incluem quatro TVs por cerca de R$ 800 e pacotes com  16 a 55 eletrodomésticos entre R$ 1000 e R$ 2000.

Já é possível dar lances no evento, que encerra às 10h do dia 02 de outubro, na plataforma Kwara, com retirada dos itens em Jundiaí (SP). A participação deve ser registrada no site pelo menos uma hora antes do final do leilão.

Conforme o edital, os produtos não possuem garantia de funcionamento nem é possível realizar troca caso apresentem defeito. Eles podem conter marcas de uso, avarias, riscos, sujeira e até falta de peças.



TVs, móveis e eletrodomésticos concentram maiores descontos

Há lotes com diferenças muito expressivas de valor neste momento. Um exemplo é o conjunto de duas TVs TCL de 50 polegadas, que valem R$ 4.701, mas estão com lance de R$846 inicialmente, cerca de 82% abaixo da referência.

O iG preparou uma tabela com os lotes mais atrativos em relação ao desconto e aos produtos incluídos no leilão, na tarde desta quarta-feira (23). Confira abaixo:

Lotes com os maiores descontos no leilão de móveis e eletrodomésticos das Casas Bahia

LoteItemDescontoLance atualLancesDetalhes
0434 TVs82%R$ 1.164,001Ver lote
0414 TVs82%R$ 1.268,000Ver lote
0474 TVs TCL82%R$ 852,001Ver lote
0375 TVs81%R$ 1.760,002Ver lote
0382 TVs81%R$ 4.189,003Ver lote
0324 TVs81%R$ 1.726,002Ver lote
0404 TVs TCL81%R$ 788,002Ver lote
0524 TVs81%R$ 1.571,002Ver lote
0482 TVs80%R$ 1.009,002Ver lote
0392 TVs80%R$ 1.909,003Ver lote
0452 TVs79%R$ 1.604,002Ver lote
067Aprox. 27 eletrodomésticos79%R$ 1.263,000Ver lote

Fonte: Kwara, evento K-3066. Dados de 23/09/2026, ordenados por maior desconto; valores e lances mudam em tempo real. Os lotes são vendidos em conjunto (não por unidade). Retirada em Jundiaí/SP. Encerramento previsto para 2 de outubro de 2026, a partir das 13h. Consulte o edital e as regras no site do leilão.


Outro lote possui 78% de desconto e inclui três caixas de som de porte médio por R$ 307, ao invés de R$ 1.423. Um lote que chama atenção é o 038, com 2 TVs de 98 polegadas da TCL que valem cerca de R$ 22,4 mil, saindo por R$ 4,189.

Ainda, o Lote 043 está com 4 TVs saindo de R$ 6.472,13 por R$ 1.164,00.

Como participar e acompanhar os lances?

Os lances já podem ser realizados pela plataforma, onde os lotes também estão disponíveis para consulta, incluindo a descrição dos produtos, marcas e origem. A disputa fica aberta até a data limite, quando os maiores lances arrematam os lotes de produtos.

A retirada e transporte é responsabilidade de cada participante. Os valores iniciam com 70% ou mais abaixo do preço de referência. É válido observar o quão próximo do preço estimado real cada lote está antes de dar um lance.

Casas Bahia enfrenta crise financeira

Grupo Casas Bahia está com R$ 17,3 bilhões em dívida e entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça de São Paulo no dia 16 de agosto.

A empresa anunciou o fechamento de quase 300 lojas e a demissão de quase 2 mil funcionários.

O pedido de recuperação judicial ainda não foi deferido pela Justiça de São Paulo, embora a varejista tenha conseguido medidas emergenciais para proteger a operação diante da crise financeira. 

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