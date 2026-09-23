Reprodução/Instagram McDonald's no Acre

Depois de 47 anos de espera, o Acre finalmente vai ganhar um McDonald’s. A chegada da rede de fast-food contece em 2026 e, de quebra, ajuda a provar que o estado existe mesmo. A primeira unidade será no Via Verde Shopping, em Rio Branco.

A brincadeira faz referência a um dos memes mais antigos da internet brasileira, frequentemente retratado como um lugar tão distante e isolado que os dinossauros ainda existiriam por lá.

Com a chegada da unidade, a rede chega a um dos últimos estados brasileiros que ainda não contavam com um restaurante da marca.

A unidade será instalada no Via Verde Shopping, em Rio Branco. A administração do shopping confirmou que a inauguração está prevista para ainda este ano, mas a data exata de abertura ainda não foi divulgada.

A ausência do McDonald’s no Acre já havia virado até campanha publicitária. Em março deste ano, o Burger King , que já opera no estado, provocou a concorrente usando outro antigo meme, o de que “o Acre não existe”, e criou uma petição pedindo a abertura de um McDonald’s em Rio Branco.

Acreanos comemoram chegada

Usuários comentaram nas redes sociais sobre a felicidade com a chegada da unidade ao estado. Muitos moradores que queriam consumir os produtos da rede precisavam viajar para outros locais ou escolher outra opção de fast-food.

Agora, os acreanos terão mais uma opção para pensar na hora de escolher o que comer.

E você, já está esperando pelo primeiro Big Mac do Acre?

depois de 47 anos no brasil, finalmente o McDonalds vai abrir uma unidade deles no Acre parece q a campanha que o BK fez deu certo — daniel venancio (@dan1elvenancio) September 18, 2026





McDonald’s no Brasil

A história do McDonald’s no Brasil começou em 1979, quando a primeira loja foi inaugurada em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Dois anos depois, a marca chegou à Avenida Paulista, em São Paulo, com sua segunda unidade no país.

Uma década após a estreia brasileira, em 1989, a rede já contava com 50 restaurantes. Atualmente, o McDonald’s possui mais de mil lojas e cerca de 2 mil quiosques espalhados pelo Brasil.

O que muda para Rio Branco?

Além dos 50 empregos diretos, a chegada do McDonald’s deve movimentar o comércio local e reforçar o polo gastronômico da capital. Dessa forma, a novidade pode atrair consumidores e também aumentar o movimento no Via Verde Shopping, um dos principais centros de compras do Acre.

Porém, a confirmação ainda não detalhou outros pontos da operação, como a presença de drive-thru, os horários de funcionamento e o cronograma exato da inauguração. Novas informações devem surgir nos próximos meses, conforme a rede avance com os preparativos.

De qualquer forma, a expectativa dos acreanos já está alta. A novidade coloca o estado no mapa da maior rede de fast-food do mundo e encerra, de uma vez por todas, a piada de que “o Acre não existe”.