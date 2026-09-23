Lívia Coimbra/iG Leilão da Caixa reúne imóveis a partir de R$ 51 mil; confira

A Caixa Econômica Federal irá realizar um leilão com 596 imóveis localizados em 23 unidades da federação. As disputas acontecem em duas etapas, nos dias 14 e 20 de outubro, às 10h.

Entre os imóveis disponíveis, há opções com descontos de até 67% sobre o valor de avaliação e lances a partir de R$ 51 mil.

De acordo com a Globo Leilões, responsável pela condução do certame, os imóveis podem ser comprados à vista, com uso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou por financiamento na modalidade Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), conforme as regras de cada lote do edital.

Além do valor, o comprador precisa também pagar a comissão do leiloeiro, que é de 5% do valor arrematado.

Os imóveis que não forem vendidos na primeira etapa, no dia 14 de outubro, seguem para a segunda disputa, no dia 20.

Quais imóveis estão no leilão?

Há diversas opções de casas e apartamentos em diferentes estados. Os valores e condições mudam de acordo com cada lote, como nos exemplos:

Rio de Janeiro: um dos destaques no Estado do Rio é um apartamento no condomínio Spazio Life, na Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda, na Zona Norte. Ele tem 46 metros quadrados de área privativa, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro.

Está avaliado em R$ 320 mil, e o lance inicial será pelo mesmo valor na primeira etapa. Caso não seja vendido, poderá ser ofertado por R$ 223.534,18 na segunda fase, um desconto de cerca de 30%.

São Paulo: tem um apartamento no Residencial Laparque, na Lapa, com 55,17 metros quadrados de área privativa e 97,07 metros quadrados de área total. O imóvel tem três quartos, sala, cozinha, banheiro e uma vaga de garagem.

O lance inicial é de R$ 530.348,81 na primeira etapa. Na segunda, o valor cai para R$ 380.197,99.

Mato Grosso: já em Lucas do Rio Verde, uma casa no bairro Jardim Cerrado tem 36,60 metros quadrados de área privativa, em um terreno de 250 metros quadrados.

O imóvel parte de R$ 369 mil na primeira etapa. Se não houver arremate, o valor cai para R$ 221.400 na segunda, um desconto de 40%.

E quanto é preciso pagar?

É possível financiar até 95% do valor do imóvel. Em algumas situações previstas em convênio com a Caixa, o comprador pode ficar dispensado da entrada.

Quem optar pelo financiamento ou pelo uso do FGTS precisa pagar, sozinho, uma entrada minima de 5% do valor ofertado.

O boleto deve ser quitado em até dois dias úteis após a homologação do resultado. O mesmo prazo vale para quem comprar o imóvel à vista.

Nas compras à vista acima de R$ 500 mil, o prazo para completar o pagamento pode variar de dez a 120 dias corridos.

No caso do FGTS, é preciso fazer antes uma análise de crédito em uma agência ou correspondente da Caixa.

Depois do pagamento, o comprador tem até 30 dias corridos para assinar a escritura ou o contrato de financiamento.

Se o prazo não for cumprido por responsabilidade do comprador, a venda pode ser cancelada e terá uma multa de 5% sobre o valor do lance.

Como participar?

Cada imóvel possui um edital próprio, disponível no site da Globo Leilões. O documento traz informações sobre avaliação, situação de ocupação, condições de pagamento, etapas e prazos.

Antes de dar qualquer lance, vale ler o edital completo e conferir as condições daquele imóvel.

Primeira etapa: 14 de outubro, às 10h

Segunda etapa: 20 de outubro, às 10h

Cuidado com golpes

Reprodução / IA Golpes

Encontrar um imóvel por um valor abaixo do mercado pode chamar a atenção, mas é preciso ter cuidado antes de fazer qualquer pagamento.

Os golpes envolvendo falsos leilões podem usar sites que imitam plataformas verdadeiras e até reproduzir informações de empresas conhecidas.

Para não cair, alguns pontos podem ser conferidos antes da participação:

O site é confiável?

Pesquise a reputação da página antes de fazer o cadastro. Também vale procurar informações em fontes como Procon e Reclame Aqui. Sites recém-criados ou sem histórico de atuação merecem atenção.

Quem é o leiloeiro?

Confira se o leiloeiro responsável está registrado na Junta Comercial do estado onde atua. Essa consulta ajuda a verificar se o profissional está oficialmente habilitado para realizar leilões.

Confira o endereço do site

Observe a URL antes de informar seus dados ou fazer qualquer pagamento. Sites fraudulentos podem usar endereços muito parecidos com os de empresas conhecidas, mudando apenas algumas letras ou detalhes. Também confira o CNPJ, endereço e canais de contato.

O preço parece bom demais?

Os leilões podem oferecer imóveis abaixo do valor de avaliação. Mesmo assim, desconfie de ofertas muito fora da realidade ou de pessoas que prometem um arremate por um preço garantido. Outro sinal de alerta é a pressão para fazer um pagamento imediatamente.

Para quem o dinheiro será enviado?

Antes de pagar, confira os dados bancários e o beneficiário. Pedidos de PIX ou depósito em contas de pessoas físicas sem relação clara com o leiloeiro ou com a empresa responsável pelo certame devem ser vistos com cuidado.

Você leu o edital?

Essa é uma das principais etapas antes de dar um lance. O edital traz informações sobre o imóvel, regras da disputa, condições de pagamento e outros detalhes importantes. Não dê o lance antes de conferir essas informações.

Tem alguma dúvida?

Procure os canais oficiais da empresa responsável pelo leilão. Evite contatos enviados por números desconhecidos, links recebidos por mensagens ou páginas que não estejam relacionadas aos canais oficiais.



Antes de dar o lance, vale fazer uma última conferência:

Ler o edital do imóvel;

Conferir o valor do lance e as condições da segunda etapa;

Verificar as formas de pagamento;

Conferir se o financiamento ou FGTS está disponível para aquele lote;

Pesquisar a situação do imóvel;

Conferir os dados do leiloeiro e do site;

Calcular os custos além do lance, incluindo a comissão.

Assim, o comprador consegue ter uma ideia melhor de quanto realmente vai gastar antes de participar da disputa.