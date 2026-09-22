Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.061 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (22), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 38 milhões para o próximo concurso.
Os números sorteados foram:
24 - 25 - 28 - 37 - 47 - 55
O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na capital paulista.
Na faixa de cinco acertos, 39 apostas foram premiadas e receberão R$ 42.199,06 cada. Outras 2.148 apostas acertaram quatro dezenas e vão levar R$ 1.262,94 cada.
Próximo sorteio
O concurso 3.062 será realizado na quinta-feira (24), com prêmio estimado em R$ 38 milhões.
As apostas podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) do dia do sorteio em casas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais eletrônicos da instituição.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.
No concurso anterior, realizado no domingo (20), ninguém acertou as seis dezenas, e o prêmio havia acumulado para cerca de R$ 32 milhões. O iG publicou o resultado do concurso 3.060, quando foram sorteados os números 06, 15, 23, 36, 37 e 38.