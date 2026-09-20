As dezenas do concurso 3060 da Mega-Sena foram sorteadas às 11h (horário de Brasília) deste domingo (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulou e subiu para R$ 32.000.000,00.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira os números:
06-15-23-36-37-38
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
54 apostas ganhadoras, R$ 32.111,66
4 acertos
3.075 apostas ganhadoras, R$ 929,52
Lotofácil
A Lotofácil sorteou o prêmio de R$ 5.000.000,00 no concurso de número 3784. Uma aposta acertou os 15 números e levou o maior prêmio. Confira os números:
01-02-08-10-11-12-15-16-18-19-20-21-22-24-25.
Premiação
15 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 3.999.286,18
14 acertos
283 apostas ganhadoras, R$ 1.844,33
13 acertos
10921 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
135259 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
724559 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Quina
A Quina sorteou o prêmio de R$ 610.473,91 no jogo de número 7122. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Confira as dezenas:
22-33-35-36-72
Premiação
5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
24 apostas ganhadoras, R$ 10.901,32
3 acertos
2.427 apostas ganhadoras, R$ 102,66
2 acertos
56.586 apostas ganhadoras, R$ 4,40
Timemania
A Timemania sorteou R$ 14,6 milhões no concurso de número 2444. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:
11-21-44-62-64-69-74
Time do coração: SÃO BERNADO/SP
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
152 apostas ganhadoras, R$ 1.641,65
4 acertos
2.920 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
28.042 apostas ganhadoras, R$ 3,50
+Milionária
A +Milionária sorteou R$ 96 milhões no concurso de número 391. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:
04-10-27-40-44-47
Trevos: 3-5
Premiação
6 acertos + 2 trevos
Não houve acertador
6 acertos + 1 ou nenhum trevo
Não houve acertador
5 acertos + 2 trevos
3 apostas ganhadoras, R$ 131.152,70
5 acertos + 1 ou nenhum trevo
36 apostas ganhadoras, R$ 4.857,51
4 acertos + 2 trevos
116 apostas ganhadoras, R$ 1.615,18
4 acertos + 1 ou nenhum trevo
1576 apostas ganhadoras, R$ 118,88
3 acertos + 2 trevos
2318 apostas ganhadoras, R$ 50,00
3 acertos + 1 trevo
15900 apostas ganhadoras, R$ 24,00
2 acertos + 2 trevos
17668 apostas ganhadoras, R$ 12,00
2 acertos + 1 trevo
125020 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 450 mil no concurso de número 1302. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:
03-05-20-21-27-28-29
Mês da sorte: 02-FEVEREIRO
Premiação
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 2.974,50
5 acertos
1.005 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
13.155 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Como jogar
A Mega-Sena pode pagar prêmios milionários a quem acertar os seis números sorteados. Também há premiação para quem fizer quatro ou cinco acertos entre os 60 números disponíveis no volante.
Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números no momento da aposta. Quem preferir pode usar a opção “Surpresinha”, na qual o próprio sistema seleciona os números aleatoriamente, ou a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou até 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior o valor da aposta e maiores também as chances de ganhar.