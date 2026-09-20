Caixa/Reprodução Mega-Sena

As dezenas do concurso 3060 da Mega-Sena foram sorteadas às 11h (horário de Brasília) deste domingo (20), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio acumulou e subiu para R$ 32.000.000,00.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira os números:

06-15-23-36-37-38

Premiação

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

54 apostas ganhadoras, R$ 32.111,66

4 acertos

3.075 apostas ganhadoras, R$ 929,52

Lotofácil

A Lotofácil sorteou o prêmio de R$ 5.000.000,00 no concurso de número 3784. Uma aposta acertou os 15 números e levou o maior prêmio. Confira os números:

01-02-08-10-11-12-15-16-18-19-20-21-22-24-25.

Premiação

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 3.999.286,18

14 acertos

283 apostas ganhadoras, R$ 1.844,33

13 acertos

10921 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

135259 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

724559 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

A Quina sorteou o prêmio de R$ 610.473,91 no jogo de número 7122. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Confira as dezenas:

22-33-35-36-72

Premiação

5 acertos

Não houve ganhadores

4 acertos

24 apostas ganhadoras, R$ 10.901,32

3 acertos

2.427 apostas ganhadoras, R$ 102,66

2 acertos

56.586 apostas ganhadoras, R$ 4,40

Timemania

A Timemania sorteou R$ 14,6 milhões no concurso de número 2444. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja os números:

11-21-44-62-64-69-74

Time do coração: SÃO BERNADO/SP

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

152 apostas ganhadoras, R$ 1.641,65

4 acertos

2.920 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

28.042 apostas ganhadoras, R$ 3,50

+Milionária

A +Milionária sorteou R$ 96 milhões no concurso de número 391. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:

04-10-27-40-44-47

Trevos: 3-5

Premiação

6 acertos + 2 trevos

Não houve acertador

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

Não houve acertador

5 acertos + 2 trevos

3 apostas ganhadoras, R$ 131.152,70

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

36 apostas ganhadoras, R$ 4.857,51

4 acertos + 2 trevos

116 apostas ganhadoras, R$ 1.615,18

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1576 apostas ganhadoras, R$ 118,88

3 acertos + 2 trevos

2318 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

15900 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

17668 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

125020 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 450 mil no concurso de número 1302. O prêmio não teve vencedores e acumulou para o próximo sorteio. Veja as dezenas:

03-05-20-21-27-28-29

Mês da sorte: 02-FEVEREIRO

Premiação

7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 2.974,50

5 acertos

1.005 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

13.155 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar

A Mega-Sena pode pagar prêmios milionários a quem acertar os seis números sorteados. Também há premiação para quem fizer quatro ou cinco acertos entre os 60 números disponíveis no volante.

Para participar, o apostador deve escolher de seis a 20 números no momento da aposta. Quem preferir pode usar a opção “Surpresinha”, na qual o próprio sistema seleciona os números aleatoriamente, ou a “Teimosinha”, que permite concorrer com a mesma aposta por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6,00. Quanto mais números forem marcados, maior o valor da aposta e maiores também as chances de ganhar.