Reprodução/imagem editada com IA Cartão do Bradesco com a United oferece entre 1 e 3 milhas por dólar gasto

Um cartão de crédito associado a uma companhia aérea deve fazer muito mais do que simplesmente transformar gastos em milhas. Ele precisa acrescentar valor à experiência de viagem do cliente. E, nisso, o Bradesco United MileagePlus, lançado pelo banco há cinco meses, entrega muito pouco. A comparação com produtos equivalentes oferecidos pela United Airlines em outros países escancara essa diferença.

A versão comercializada pelo Bradesco, um Visa Infinite, acumula 1 milha por dólar em compras nacionais, 2 milhas por dólar em transações internacionais e 3 milhas por dólar em gastos realizados na United. O cartão oferece apenas dois passes de acesso único ao United Club (a rede de lounges da companhia) por ano e acesso aos lounges do Bradesco. Na oferta de aquisição e lançamento, o cliente que gastar R$ 30 mil nos três primeiros meses recebe 20 mil milhas de bônus. Os termos do produto também não estabelecem mecanismo específico para facilitar ou acelerar a conquista do status Premier.

Cabe aqui uma consideração importante. No Brasil, a milha MileagePlus é mais cara de obter do que um ponto na maioria dos programas bancários. Na transferência da Livelo para a United, por exemplo, a conversão regular é de 4 pontos Livelo para 1 milha MileagePlus. Por isso, comparar apenas a quantidade de milhas acumuladas por dólar pode distorcer a análise.

A coluna analisou a oferta de cartões co-branded em outros quatro mercados: Estados Unidos, Canadá, México e Panamá. A conclusão foi de que, em todos eles, os portadores dos cartões da United têm mais vantagens do que os clientes que optam pelo produto do Bradesco no Brasil.

Nos Estados Unidos, o cartão United Club Visa Infinite, do Chase, oferece 1.500 pontos qualificáveis para o status Premier (PQP) por ano e permite acumular mais 1 PQP a cada US$ 15 em compras, até 28 mil PQPs anuais. Também dá ao titular e a um acompanhante a primeira e a segunda bagagens despachadas gratuitamente, oferece o Premier Access, que inclui prioridade no check-in, na segurança, no embarque e no tratamento da bagagem, e permite economizar 10% ou mais nas passagens emitidas com milhas. O produto ainda inclui acesso ilimitado ao United Club para o titular e um acompanhante.

No México, a proposta também é muito mais ampla do que no Brasil. O cartão emitido em parceria com o Banorte oferece de 2 a 3 milhas por dólar em todas as compras e de 3 a 4 milhas por dólar na United, dependendo do segmento do cliente no banco, além de bônus trimestrais. O portador tem o Premier Access, assim como nos EUA, e o titular também pode despachar até duas malas sem custo.

No Canadá, o United MileagePlus Neo World Elite Mastercard, emitido pela fintech Neo Financial, oferece 1,25 milha MileagePlus por dólar canadense em passagens da United e de companhias da Star Alliance, 1 milha em gastos com restaurantes e supermercados e 0,75 milha nas demais compras.

Na viagem, o cartão inclui primeira bagagem despachada gratuita em voos elegíveis da United, embarque prioritário no grupo 2 e desconto de pelo menos 10% nas emissões de voos da United com milhas, que pode chegar a 15% para clientes com status Premier. A oferta atual prevê ainda até 25 mil milhas de boas-vindas, somando o bônus pela primeira compra, o incentivo por gastos nos três primeiros meses e a bonificação na renovação anual.

No Panamá, o Banco General oferece quatro versões do Visa MileagePlus, com bônus de adesão que chegam a 40 mil milhas na categoria Infinite. O cartão acumula 1 milha por dólar em compras e 2 milhas por dólar em passagens da United e de companhias da Star Alliance, mas a proposta vai muito além da pontuação.

O portador tem desconto mínimo de 10% nas emissões da United com milhas, que chega a pelo menos 15% para clientes com status Premier, pode reunir milhas de até cinco pessoas gratuitamente pelo recurso Miles Pooling e, nas categorias superiores, pode até comprar status Premier. O produto também incorpora benefícios do próprio MileagePlus, como a possibilidade de resgatar milhas por passagens, bagagens, assentos e upgrades, além de recursos como Status Match e wi-fi gratuito via Starlink.

Divulgação/United Airlines Nos EUA, cartão co-branded oferece acesso ilimitado aos lounges da United





Tamanho do Bradesco torna a diferença ainda mais difícil de explicar

Há uma assimetria que chama atenção nessa comparação. O Brasil é um dos maiores mercados de cartões da América Latina, o Bradesco está entre os maiores bancos do país e a United escolheu uma instituição de enorme escala para lançar seu co-branded. Ainda assim, o produto brasileiro é um dos que menos acrescentam à relação do cliente com a companhia aérea.

A questão não é presumir que o tamanho do banco deveria automaticamente garantir melhores condições comerciais. Não há informação pública suficiente para saber como foram divididos custos, receitas e benefícios nas negociações entre a United e cada emissor.

A comparação, entretanto, levanta uma pergunta que o Bradesco poderia responder: por que uma parceria que tinha tudo para agregar valor ao consumidor brasileiro entrega uma proposta mais limitada do que aquela construída por instituições muito menores em outros mercados?

O caso do Panamá é particularmente eloquente. O Banco General opera em um mercado significativamente menor que o brasileiro e, ainda assim, sua parceria com a United conseguiu incorporar ao cartão uma relação muito mais ampla com o MileagePlus. Além, é claro, da quantidade de benefícios, o contraste está na ambição comercial do produto.

Nos outros mercados, a parceria transforma o cartão em uma porta de entrada para diferentes vantagens dentro do universo da companhia aérea. No Brasil, o Bradesco estacionou no primeiro passo: dar ao cliente uma forma de acumular milhas diretamente no MileagePlus.

Para um cartão Visa Infinite associado a uma companhia aérea internacional, isso é pouco — ainda é preciso considerar uma anuidade de R$ 1.250. Cinco meses depois do lançamento, o Bradesco deveria rever a proposta de valor de seu cartão co-branded.