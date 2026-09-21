Daniel Leite/iG Agência da Caixa com cartazes de greve, na avenida dos Andradas, em Juiz de Fora (MG)

Os funcionários da Caixa Econômica Federal rejeitaram a última proposta do banco para o Acordo Coletivo de Trabalho. A decisão foi tomada em assembleia virtual realizada pelo Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região nesta segunda-feira (21), entre 11h e 18h.

Ao todo, 59,3% dos votos decidiram pela recusa.

Leia também: TST suspende julgamento de dissídio da greve dos Correios

A categoria votou a proposta apresentada pelo banco para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2028. O custeio do plano de saúde, o Saúde Caixa, é uma das principais pautas de reivindicação da categoria.

Os empregados pleiteiam o restabelecimento da proporção de 70% para a Caixa e 30% para os empregados. A proposta apresentada pela Caixa na madrugada da quinta-feira (17) ampliava de 6,5% para 9% da folha de pagamento o teto de participação do banco no custeio do Saúde Caixa, a partir de 2027.

Sem reajuste no Plano em 2026

Também mantinha o modelo solidário do plano de saúde, sem cobrança diferenciada por faixa etária e suspendia o reajuste das mensalidades em 2026, com a Caixa assumindo o déficit do plano.

A proposta também estabelecia a presença de pelo menos um empregado dedicado em cada Gerência de Pessoas e Representação Regional de Pessoas (Repes) para trabalhar exclusivamente com o Saúde Caixa. Outro ponto previsto era a constituição, em até 60 dias, de grupo de trabalho para discutir um novo modelo de gestão do plano.





Os bancários da Caixa estão em greve desde o dia 10. O comando de greve está reunido neste momento dialogando sobre o resultado da assembleia e os próximos passos do movimento.

Mas já anunciou que nesta terça-feira (22), a greve continua.