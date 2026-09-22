Divulgação Feirão oferece mais de 1,7 mil vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência em Goiânia

Um feirão de empregos oferece mais de 1,7 mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência nesta quarta-feira (23), em Goiânia. Os processos seletivos serão realizados das 8h às 17h, na Central Mais Empregos, localizada na Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, no Centro.

O evento terá a participação de oito empresas dos setores de cosméticos, distribuição, varejo, teleatendimento e atacarejo. Há oportunidades para diferentes níveis de escolaridade e também para candidatos sem experiência profissional.

Entre as funções disponíveis estão consultor de vendas, estoquista, agente de portaria, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, vigilante, operador de telemarketing, atendente de lojas e mercados, operador de caixa e fiscal de prevenção de perdas.

Os salários começam em R$ 2 mil. Dependendo da vaga e da empresa contratante, os trabalhadores também poderão receber benefícios como vale-alimentação, vale-transporte, refeição no local, assistência médica e odontológica, plano de saúde, participação nos resultados e adicional de insalubridade.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local com documento pessoal com foto e comprovante de endereço atualizado. A ação é promovida pela Secretaria de Estado da Retomada, por meio da Central Mais Empregos, em referência ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro.

Serviço

Feirão de Empregos Mais Inclusão 2026

Data: quarta-feira, 23 de setembro

Horário: das 8h às 17h

Local: Central Mais Empregos — Avenida Araguaia, esquina com a Rua 15, Centro de Goiânia

Documentos: documento pessoal com foto e comprovante de endereço atualizado



