Agência Brasil PIS Pasep

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote de valores das antigas cotas do PIS/Pasep. O dinheiro pode ser recebido por trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 e ainda tinham saldo no fundo.

Nesta rodada, estão incluídas as pessoas que solicitaram o ressarcimento até 31 de agosto de 2026. O valor médio dos pagamentos fica entre R$ 2,8 mil e R$ 2,9 mil, mas a quantia varia de acordo com o tempo de trabalho e o salário recebido na época.

Os recursos não correspondem ao abono salarial do PIS/Pasep pago atualmente. Trata-se de dinheiro acumulado nas cotas do antigo fundo, que foi extinto em 2020 e posteriormente transferido ao Tesouro Nacional.

Quem pode receber o dinheiro?

Podem solicitar o ressarcimento:

trabalhadores com carteira assinada que atuaram entre 1971 e 1988;

servidores públicos que trabalharam no mesmo período;

herdeiros ou beneficiários legais de pessoas que tinham direito às cotas e morreram.

O valor disponível é individual e depende dos registros de cada trabalhador no antigo fundo.

Como consultar se há dinheiro disponível

A consulta pode ser feita pela internet, por meio do Repis Cidadão, plataforma criada para reunir as informações sobre os valores esquecidos.

O trabalhador precisa acessar o sistema com uma conta Gov.br de nível prata ou ouro. Também é possível verificar a existência de valores pelo aplicativo FGTS.

Como pedir o ressarcimento

Quem identificar um saldo disponível pode solicitar o pagamento pelo aplicativo FGTS, na opção “Ressarcimento PIS/Pasep”.

Outra possibilidade é procurar uma agência da Caixa com um documento oficial de identificação. No caso de herdeiros e dependentes, é necessário apresentar também a documentação que comprove o direito ao dinheiro.

Quando o dinheiro cai na conta?

O calendário de pagamento depende da data em que o pedido de ressarcimento foi feito.

Quem solicitou até 31 de agosto recebe a partir de 25 de setembro. Já os pedidos feitos até o fim de setembro têm crédito previsto para 26 de outubro. Para solicitações realizadas até outubro, o pagamento está previsto para 25 de novembro.

O dinheiro é depositado em uma conta da Caixa. Quem não possui conta no banco pode receber por meio de uma Poupança Social Digital, movimentada pelo Caixa Tem.

De onde veio esse dinheiro?

O antigo Fundo PIS/Pasep foi criado na década de 1970 e reunia recursos destinados a trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos. O modelo foi encerrado em 2020, quando os valores ainda não sacados foram transferidos para o FGTS e, posteriormente, para o Tesouro Nacional.

Segundo o Ministério da Fazenda, ainda existem cerca de 10,5 milhões de pessoas com valores a receber, que somam aproximadamente R$ 26,3 bilhões.

A Caixa reforça que as antigas cotas não devem ser confundidas com o abono salarial do PIS/Pasep, que possui regras próprias e continua sendo pago anualmente.