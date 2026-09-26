Reprodução Carrefour

O Carrefour Brasil, rede da empresa francesa e maior varejista do país, confirmou a venda de 21 unidades da bandeira Carrefour Bairro para o Grupo Pereira, que comanda as marcas Fort Atacadista e Comper, nesta sexta-feira (25). O comprador é um dos maiores nomes do varejo catarinense.

Segundo o acordo, 15 dos estabelecimentos vendidos ficam em São Paulo, enquanto outros seis estão localizados em Brasília. As companhias não revelaram publicamente o valor total da negociação mas, de acordo com informações apuradas pela Revista EXAME, o montante gira em torno de R$ 360 milhões.

Com a aquisição, o Grupo Pereira leva a marca Comper para São Paulo pela primeira vez, além de reforçar sua atuação em Brasília onde já mantém seis unidades Fort Atacadista e agora somará dez lojas Comper na mesma região.

Estratégia começou em 2024

A venda dá sequência ao processo de reestruturação que o Carrefour vem conduzindo. Ainda em dezembro de 2024, a companhia havia comunicado a intenção de se desfazer de todas as 47 lojas da marca Nacional, além de 17 unidades BomPreço, ambas incorporadas ao grupo após a compra do Grupo BIG, negócio fechado por R$ 7,5 bilhões.





Naquele momento, o Carrefour já sinalizava que preservaria apenas os pontos considerados lucrativos e bem posicionados, reunindo-os sob a bandeira Carrefour Bairro. É justamente esse conjunto de lojas que agora passa às mãos do grupo catarinense.

Com a venda, o Carrefour consolida o direcionamento de recursos para os negócios de atacarejo e hipermercados, como a rede Atacadão, das próprias lojas Carrefour e do clube de compras Sam's Club. No seguimento do “varejo de proximidade", a companhia continuará atuando por meio da bandeira Carrefour Express, que traz lojas reduzidas bem distribuídas através das cidades.

A conclusão da operação ainda não é definitiva, e está sujeita ao cumprimento de exigências contratuais, assim como à análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Enquanto o processo não é finalizado, as lojas envolvidas seguem com o funcionamento padrão.

O Grupo Pereira

A trajetória do Grupo Pereira começou em 1962, quando o casal Ignácio Theodoro Pereira e Hiltrudes Pereira se instalou em Itajaí, no litoral de Santa Catarina. Uma década mais tarde, em 1972, a primeira loja sob o nome Comper foi aberta, dando início à transição de empreendimento familiar para grupo varejista.

A expansão para fora do estado catarinense aconteceu em 1984, com a inauguração da primeira filial do atacado Bate Forte em Campo Grande (MS). Em 1999, nasceu o Compre Fort, formato de atacarejo estreado em Joinville (SC).

Em 2009, a marca chegou ao Centro-Oeste e adotou o nome Fort Atacadista, que se tornaria símbolo do grupo. Em 2025, o Grupo Pereira registrou um faturamento de R$ 17,5 bilhões, com um quadro de aproximadamente 24 mil colaboradores distribuídos em 194 pontos de negócio, entre os quais 77 lojas Fort Atacadista e 40 unidades Comper; hoje a rede ocupa a 5ª posição do Ranking ABAAS 2026, que lista os maiores players do segmento no Brasil.

