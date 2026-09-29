Luís Felipe Granado/iG Agência da Caixa fechada, no centro de Belo Horizonte

Agências da Caixa voltaram a atender de maneira parcial nesta segunda-feira (28), após o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinar a manutenção de 60% do efetivo durante a greve da Caixa.

A decisão permite que os empregados trabalhem presencialmente ou de forma remota. A Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito (Contec), entidade que participa da ação, afirma ter orientado sindicatos e federações a cumprir esta liminar.

O atendimento presencial foi retomado de forma desigual em agências de São Paulo. Na Avenida Paulista, uma unidade já atendia parte do público, enquanto outra não tinha empregados da Caixa para receber clientes.

Gerentes irão atender casos urgentes em algumas unidades, enquanto terceirizados orientam usuários sobre os caixas eletrônicos. Em outras agências, havia apenas segurança e terminais em funcionamento.

A orientação repassada aos sindicatos e federações foi clara: a decisão liminar deve ser cumprida. Cabe, no entanto, à Caixa Econômica Federal fazer a gestão dos empregados, definir as escalas e adotar as medidas necessárias para garantir esse percentual. Contec, em nota ao jornal a Folha de S.Paulo.

Como está o atendimento?

Em posicionamentos anteriores ao iG, a Caixa tem orientado os clientes a utilizarem os canais digitais e outros meios de atendimento, como:

Caixas eletrônicos

Aplicativo da Caixa

Site da Caixa

WhatsApp Caixa, no 0800-1040104

Caixa Tem

Aplicativo Cartões Caixa

Aplicativo Habitação Caixa

Aplicativo FGTS

Lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Aplicativo DPVAT

Alô Caixa, nos números 4004-0104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-1040104 (demais localidades)

Rede Banco24Horas

Na sede administrativa da Caixa, localizada no número 750 da Paulista, os funcionários já tinham retomado o efetivo necessário pela determinação, segundo trabalhadores ouvidos pela reportagem.

No número 1.708 da mesma via, funcionários terceirizados afirmaram que 40% dos empregados estavam de volta.

Na rua 13 de Maio, região central, no número 1.970, havia 60% dos servidores trabalhando, segundo funcionários ouvidos pela reportagem no local.

Rosângela Martinelli, 69, foi até a agência para buscar atendimento. Ao chegar lá, porém, viu as placas de greve e desistiu. Ela relatou que foi furtada na última sexta-feira e procurou o atendimento telefônico da Caixa para bloquear a conta.

A visita presencial tinha o objetivo de reativar a conta para receber o pagamento da aposentadoria.

Em outra agência, no número 306 da avenida Paulista, não havia nenhum funcionário para atender os clientes.

Na rua Pamplona, 518, havia uma funcionária terceirizada em apoio aos atendimentos dos caixas eletrônicos.

Na agência da Caixa na avenida Águia de Haia, zona leste da capital, os atendimentos ocorriam somente em casos de urgência e emergência, também com o gerente de plantão, como tem ocorrido durante todo o período.

Na agência na r ua Consolação, 2.382, havia apenas a equipe de segurança e caixas eletrônicos em funcionamento. A orientação dada aos usuários era buscar agências na avenida Paulista que estariam atendendo de forma presencial, mas com pessoal reduzido.

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Assembleia antes do julgamento

O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, maior sindicato da categoria, fará uma assembleia virtual com os trabalhadores para prestar esclarecimentos antes do julgamento do dissídio no TST. A intenção é tirar dúvidas sobre a decisão e os próximos passos da paralisação.

A Contraf-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) afirma, no processo, que a greve é legítima e que a responsabilidade pelo impasse nas negociações sobre o plano de saúde não pode ser atribuída aos trabalhadores.

A entidade diz ainda que:

Questões centrais, como o futuro do Saúde Caixa, não podem ser definidas de forma unilateral pelo banco.

Impasse envolve plano de saúde

Os empregados da Caixa estão em greve desde 10 de setembro. O principal impasse envolve o Saúde Caixa, plano de saúde que será reajustado e terá outras alterações.

Sem acordo, a disputa foi levada ao TST por meio de dissídio coletivo. O julgamento está marcado para hoje (29).