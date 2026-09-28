MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Lotofácil

Os sorteios das loterias da Caixa desta segunda-feira (28) terminaram com um novo milionário. Uma aposta feita em Natal acertou as 15 dezenas da Lotofácil e levou cerca de R$ 1,6 milhão.

A noite também teve concursos da Quina, Lotomania, Dupla Sena, Dia de Sorte e Super Sete.

Entre os maiores prêmios, Quina e Lotomania acumularam e passaram a oferecer R$ 12,5 milhões e R$ 6,7 milhões, respectivamente.

Lotofácil

O concurso 3.791 teve uma aposta vencedora na faixa principal. O jogo registrado em Natal acertou as 15 dezenas e ficou com aproximadamente R$ 1,6 milhão.

Os números sorteados foram:

01 - 02 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 24 - 25

Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7.129 da Quina. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio chegou a R$ 12,5 milhões.

Os números sorteados foram:

14 - 22 - 37 - 42 - 60

O prêmio principal colocado em disputa nesta segunda era de aproximadamente R$ 11,2 milhões.

Lotomania

A Lotomania também terminou sem ganhador na faixa principal. Nenhuma aposta acertou os 20 números do concurso 2.981, e o prêmio previsto para o próximo sorteio subiu para R$ 6,7 milhões.

Os números foram:

15 - 21 - 24 - 33 - 34 - 37 - 43 - 50 - 60 - 61 - 64 - 69 - 71 - 75 - 76 - 81 - 86 - 96 - 97 - 99

Dupla Sena

Na Dupla Sena, o concurso 3.014 teve dois sorteios. O prêmio principal acumulou e chegou a R$ 6,2 milhões para o próximo concurso.

No primeiro sorteio, saíram:

11 - 20 - 24 - 25 - 33 - 49

No segundo:

24 - 26 - 31 - 35 - 39 - 43

Dia de Sorte e Super Sete

A rodada desta segunda-feira também teve os concursos 1.309 do Dia de Sorte e 904 do Super Sete.

Os dois completaram a programação de loterias da Caixa da noite. O Super Sete chegou ao sorteio com prêmio acumulado estimado em R$ 9,3 milhões, enquanto o Dia de Sorte tinha R$ 800 mil previstos para a faixa principal.