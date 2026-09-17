Reprodução / Seeb-SP Caixa muda regras do Saúde Caixa e do Super Caixa; entenda

Com a greve dos funcionários acontecendo em todo o país, a Caixa Econômica Federal apresentou, na madrugada desta quinta-feira (17), uma nova proposta para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Um dos principais pontos é a elevação do teto de custeio do Saúde Caixa pelo banco, que passará de 6,5% para 9% da folha de pagamento a partir de 2027.

A oferta também mantém o chamado pacto intergeracional, sem cobrança diferenciada por faixa etária, e o plano de saúde dentro do ACT.

A negociação com o Comando Nacional dos Bancários, assessorado pela Comissão Executiva dos Empregados da Caixa (CEE/Caixa), começou na quarta-feira (16), em São Paulo, e avançou durante a madrugada.

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O que muda no Saúde Caixa?

Nesse ano, não terá reajuste nas mensalidades, e a Caixa ficará responsável pelo déficit do plano.

A partir do próximo ano, em 2027, a contribuição do titular será de 3,7% da remuneração-base. Já os dependentes terão os seguintes valores:

R$ 560 para dependentes diretos;

R$ 660 para filhos entre 21 e 24 anos, considerados dependentes indiretos;

R$ 900 para filhos de 24 a 27 anos e pais ou mães remanescentes.

O limite de contribuição do grupo familiar, formado pelo titular e dependentes diretos é de 9%.

Em comparação com a oferta anterior, a cobrança por consulta em pronto atendimento caiu de R$ 150 para R$ 120. A isenção de coparticipação na telemedicina foi mantida também.

Outro ponto previsto é a presença de pelo menos um empregado em cada Gerência de Pessoas (Gipes) e Representação Regional de Pessoas (Repes) dedicado exclusivamente ao Saúde Caixa.

Para a Juvandia Moreira presidenta da Contraf-CUT e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários, o aumento da participação da Caixa representa uma mudança importante na negociação.

A ampliação da participação da Caixa de 6,5% para 9% é um avanço importante, pois representa um aumento recorrente da participação da Caixa de cerca de R$ 900 milhões. Juvandia Moreira presidenta da Contraf-CUT e coordenadora do Comando Nacional dos Bancários

Ela destacou também a mobilização dos trabalhadores durante as negociações.

Mudanças para 2026 (NS, CSAT e habilitação)

A habilitação dos empregados passará a considerar o NS individual, e não mais a nota da unidade. Isso é para evitar que toda a agência seja penalizada por ocorrências relacionadas a apenas um empregado. O gestor-chefe continuará ligado aos indicadores da unidade.

Já o CSAT deixará de ser aplicado individualmente aos demais empregados e ficará apenas para o gestor-chefe. Quem não tiver NS individual calculado continuará utilizando o resultado da unidade.

Premiação inicial

A habilitação inicial no Super Caixa passará de 25% para 50% da premiação neste segundo semestre do ano.

Assim, o empregado pode chegar a 100% do valor da remuneração, de acordo com a evolução nos marcos de desempenho de cada dimensão do Alcance Caixa.

Atualização dos resultados

A Caixa também se comprometeu a acelerar a atualização das vendas e dos resultados no painel do programa.

Quando a informação não puder ser registrada de maneira imediata, deverá aparecer em até D+5, prazo contado a partir do pagamento realizado pelo cliente.

Recursos

Uma comissão ficará responsável por analisar casos individuais e recursos. A Caixa afirmou que todos os pedidos são avaliados, mas reconheceu que o volume de solicitações pode causar demora nas respostas.

O que fica para 2027?

divulgação do regulamento do Super Caixa já no início de janeiro;

estudo para inclusão de novos produtos e ampliação das possibilidades de premiação;

revisão da metodologia de satisfação do cliente e de negócios sustentáveis, incluindo varejo e atacado;

revisão das regras de gatilho, com escalonamento na faixa de premiação.

Figital, Genesys e atendimento híbrido

O atendimento híbrido também entrou nas negociações. Sobre os projetos Figital e Genesys, a Caixa informou que não haverá penalização em 2026. O intervalo considerado atualmente, de cinco minutos, deverá passar para dez minutos para o próximo ano.

O indicador também não será utilizado para o Alcance.Caixa. O projeto continuará em fase piloto e deverá ser discutido com os representantes dos empregados antes da definição das regras para o próximo ano.

Trabalho remoto, carreira e TI

O trabalho remoto será incluído nas discussões do GT Trajetória. Segundo a Caixa, serão definidas reuniões específicas, cronograma e prazo para avaliar possíveis mudanças no modelo atual.

Sobre carreira e Plano de Funções Gratificadas (PFG), o banco se comprometeu a criar espaços de discussão com os representantes dos empregados, incluindo um grupo paritário.

Na parte de Tecnologia da Informação, a Caixa informou que o estudo de um novo piso salarial específico para os empregados de TI foi incluído no trabalho realizado pela Deloitte.

A Caixa manteve a proposta de pagamento de um prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado pela superação do Índice de Eficiência Operacional (IEO) de 2026, atingido em junho. Segundo a proposta, o pagamento está garantido.

E os dias de greve?

A oferta prevê o abono do dia de paralisação realizado em 20 de agosto. Já os dias úteis de greve deverão ser compensados pelos empregados em até 180 dias, caso a proposta seja aprovada.

Daniel Leite Andrade/iG Passeata dos funcionários da Caixa durante a greve

Os demais direitos previstos nos ACT s específicos, na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e nas negociações da Campanha Nacional dos Bancários de 2026 também serão mantidos.

Quando será a votação?

Os empregados da Caixa devem analisar a nova proposta em assembleia virtual na segunda-feira (21), das 11h às 18h.

Até a votação, a greve continua. A categoria está paralisada desde 10 de setembro, após rejeitar uma proposta anterior apresentada pelo banco.

Caso a nova oferta seja aprovada, a PLR, o Super Caixa, o bônus e o prêmio de R$ 3 mil serão pagos até o dia 30 de setembro, conforme as condições apresentadas na negociação.

*Estagiária sob supervisão