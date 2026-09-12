Lívia Coimbra / iG Greve nacional na Caixa é mantida: veja como ficam os serviços









Os empregados da Caixa Econômica Federal rejeitaram a proposta final apresentada pelo banco e decidiram manter a greve nacional, iniciada na quinta-feira (10). A paralisação segue por tempo indeterminado, enquanto as entidades sindicais buscam retomar as negociações.

Na base do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, 68% dos trabalhadores votaram contra a proposta em assembleia encerrada às 23h desta sexta-feira (11).

O principal ponto de divergência é o Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários. A proposta apresentada pela instituição previa mudanças no modelo de custeio e nas regras de coparticipação.

Antes da votação, a Caixa afirmou que a proposta era final e indicou que poderia recorrer à Justiça do Trabalho caso fosse rejeitada.

O banco deve avaliar o ingresso de um dissídio coletivo, instrumento utilizado para que a Justiça do Trabalho estabeleça condições para solucionar o impasse entre empregados e instituição.

Apesar da rejeição, a Caixa afirmou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos trabalhadores e que pretende buscar um entendimento.

Origem do movimento grevista

A paralisação começou na quinta-feira (10), depois que os trabalhadores rejeitaram uma proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (Contraf-CUT), mais de 90% das bases sindicais haviam rejeitado o texto anterior apresentado pela Caixa.

Em São Paulo, Paraná e outras regiões, agências amanheceram fechadas no início da greve. Os caixas eletrônicos continuaram disponíveis.

Proposta rejeitada

Entre os principais pontos oferecidos pela Caixa estavam:

prêmio de R$ 3 mil por empregado;

pagamento, em 18 de setembro, do salário reajustado, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), do Super Caixa e do prêmio;

aumento de 6,5% para 8% do limite de participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa;

antecipação da parcela da Caixa referente à 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030;

pagamento de valores relativos ao PAMS a partir de 2027;

R$ 236 milhões em ações de prevenção à saúde a partir de janeiro de 2027;

criação de grupos de trabalho para discutir melhorias na eficiência do plano e novas fontes de financiamento.

A proposta tinha validade até ontem (11).

Saúde Caixa

As mudanças no plano de saúde concentraram a maior parte das divergências. Entre as regras propostas estavam:

contribuição dos empregados de 2,3% a 4,1% sobre o salário-base, conforme a faixa etária;

cobrança de R$ 480 a R$ 660 por dependente, de acordo com a idade;

aumento do teto anual de coparticipação de R$ 3,6 mil para R$ 4,8 mil por grupo familiar;

limite de 9% para o grupo familiar;

criação de um piso de R$ 50 por beneficiário;

cobrança de 13 mensalidades;

aumento de R$ 75 para R$ 150 no valor da consulta em pronto-socorro, fora do teto;

isenção de coparticipação em atendimentos por telemedicina;

recadastramento anual obrigatório.

A proposta também previa uma janela de 90 dias para adesão de titulares que atualmente estão fora do plano. Após o cancelamento, porém, não seria possível retornar ao Saúde Caixa.

Atendimento aos clientes

A Caixa orienta os clientes a priorizar os canais digitais e remotos durante a paralisação. Entre as opções estão:

aplicativo Caixa;

internet Banking;

WhatsApp Caixa;

Caixa Tem;

aplicativos Cartões Caixa, Habitação Caixa, DPVAT e FGTS;

caixas eletrônicos;

rede Banco24Horas;

lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

O atendimento telefônico também permanece disponível pelo Alô Caixa, nos números 4004-0104, para capitais e regiões metropolitanas, e 0800-104-0104, para as demais localidades.

Banco do Brasil

A situação é diferente no Banco do Brasil. Na maior parte dos sindicatos, a categoria aprovou uma proposta apresentada pela instituição e trabalhou normalmente na sexta-feira (11).

A paralisação, no entanto, permanece em 18 bases sindicais, onde os trabalhadores não encerraram o movimento.