Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 22/06/2023 Cartelas da Mega-Sena

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio desta terça-feira (29). Com isso, o prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 75 milhões no próximo concurso, marcado para quinta-feira (1º).

A noite também teve sorteios da Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte. Na Lotofácil, três apostas dividiram o prêmio principal e levaram R$ 510,6 mil cada.

Mega-Sena

O concurso 3.064 sorteou as dezenas:

04 - 10 - 20 - 25 - 27 - 48

Sem acertadores na faixa principal, o prêmio acumulou. A quina teve 82 apostas vencedoras, com R$ 24.039,44 para cada uma. Outras 4.467 apostas fizeram a quadra e receberam R$ 727,39 cada.

O próximo concurso será realizado na quinta-feira (1º), com prêmio estimado em R$ 75 milhões.

Lotofácil

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3.792. Os jogos vencedores foram registrados em Feira de Santana (BA), Araxá (MG) e Juiz de Fora (MG). Cada aposta recebeu R$ 510.692,66.

Os números sorteados foram:

02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 20 - 23 - 24 - 25

Outras 207 apostas fizeram 14 acertos e receberam R$ 2.216,99 cada. O próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Quina

Ninguém acertou as cinco dezenas do concurso 7.130 da Quina. O prêmio acumulou e pode chegar a R$ 13,5 milhões no próximo sorteio.

As dezenas foram:

04 - 16 - 61 - 69 - 72

Quarenta e duas apostas acertaram quatro números e receberam R$ 11.239,65 cada.

Timemania

A Timemania também terminou sem vencedor na faixa principal. O concurso 2.448 acumulou, e a estimativa para o próximo sorteio chegou a R$ 17,2 milhões.

As dezenas sorteadas foram:

32 - 45 - 51 - 60 - 62 - 73 - 75

O Time do Coração foi o Internacional (RS). Cinco apostas acertaram seis números e receberam R$ 30.135,18 cada.

Dia de Sorte

Nenhuma aposta acertou as sete dezenas do concurso 1.310 do Dia de Sorte. O prêmio acumulou para R$ 1,3 milhão no próximo concurso.

Os números foram:

02 - 06 - 07 - 16 - 22 - 26 - 29

O Mês da Sorte foi abril. Trinta e oito apostas fizeram seis acertos e receberam R$ 2.603,98 cada.