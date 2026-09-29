Reprodução/ Magnific (magnific.com) - evening_tao Exemplos mundiais mostram como a natureza pode ser inserida de forma integrada no planejamento urbano das cidades

Em meio à intensa urbanização, à impermeabilização do solo e à redução das áreas verdes, criar corredores verdes e pontos de polinização nos centros urbanos é uma estratégia fundamental para aproximar a natureza do cotidiano das cidades. Mais do que elementos paisagísticos, essas estruturas contribuem para mais equilíbrio ambiental.

Os corredores verdes são faixas de vegetação que conectam parques, praças, jardins e outras áreas naturais, permitindo que diferentes espécies se desloquem pelo território urbano. Ao estabelecer essas conexões, a cidade amplia os habitats disponíveis para a fauna, favorece a circulação de espécies e contribui para a preservação da biodiversidade, reduzindo os efeitos da fragmentação dos ecossistemas causada pela urbanização. Já os pontos de polinização são formados por espécies vegetais que oferecem néctar, pólen e abrigo, esses espaços atraem abelhas, borboletas, beija-flores e outros animais responsáveis pela polinização. Estes pontos desempenham um papel complementar e essencial dentro destes corredores verdes.

A implantação dessas áreas também proporciona benefícios diretos para a vida urbana. A vegetação auxilia na redução das temperaturas, ameniza os efeitos das ilhas de calor, contribui para a infiltração da água da chuva e melhora o conforto ambiental. Quando distribuídos estrategicamente por ruas, calçadas, canteiros, praças e terrenos subutilizados, os corredores verdes e os pontos de polinização podem transformar espaços antes degradados ou pouco utilizados em ambientes mais agradáveis, funcionais e ecologicamente ativos.

Cidades que já apostam em corredores verdes e pontos de polinização como solução urbana

Experiências internacionais mostram como o planejamento urbano pode incorporar a natureza de forma integrada, conectando áreas verdes e criando condições para a circulação e a permanência de diferentes espécies.

1. Seattle, Estados Unidos — Pollinator Pathway

Criado em 2008, o projeto Pollinator Pathway, em Seattle, propôs conectar áreas verdes isoladas por meio de plantas floríferas distribuídas em espaços urbanos, como calçadas, canteiros e jardins. A iniciativa criou uma rede de recursos para abelhas e outros polinizadores, demonstrando como pequenas intervenções podem contribuir para a biodiversidade mesmo em áreas densamente urbanizadas.

2. Singapura — Nature Ways

Em Singapura, os Nature Ways são corredores vegetados implantados ao longo de vias urbanas, com árvores, arbustos e plantas de diferentes alturas. A iniciativa busca conectar habitats e facilitar o deslocamento de aves e borboletas, ao mesmo tempo que amplia a presença de vegetação e sombra nas ruas.





O que essas experiências mostram para São Paulo?

Esses exemplos demonstram que a criação de corredores verdes não depende exclusivamente da implantação de grandes parques ou da criação de grandes infraestruturas. A conexão entre espaços existentes, por meio de intervenções menores, também pode contribuir para a biodiversidade urbana. Em São Paulo, essa abordagem poderia ser aplicada em canteiros centrais, calçadas, praças, as novas vagas verdes e jardins públicos, formando uma rede de vegetação capaz de conectar diferentes espaços verdes.



