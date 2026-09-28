Agência Brasil Cartão do Bolsa Família

Mesmo com a greve dos funcionários da Caixa Econômica Federal, o pagamento do Bolsa Família segue normalmente nesta segunda-feira (28). Hoje, recebem os beneficiários com NIS final 8.

Atualmente, o Bolsa Família atende cerca de 19,29 milhões de famílias em todo o Brasil, conforme os dados mais recentes divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O programa auxilia famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, garantindo uma renda mínima para ajudar nas necessidades básicas.

O pagamento faz parte do calendário regular de setembro, que segue até o dia 30. Os depósitos começaram no dia 17, para os beneficiários com NIS final 1.

Depois do pagamento desta segunda-feira, faltam apenas os beneficiários com finais 9 e 0, que recebem nos dias 29 e 30.

Valor

Neste mês, o benefício médio é de R$ 678,18. A parcela segue com o valor mínimo de R$ 600 por família, além dos adicionais previstos para famílias que se encaixa nas regras do programa.

A partir da folha de outubro, o valor mínimo do Bolsa Família passará de R$ 600 para R$ 691, uma alta de 15,04%.

Os demais valores do programa também serão reajustados. O Benefício de Renda de Cidadania passará de R$ 142 para R$ 164 por integrante, enquanto o Benefício Primeira Infância subirá d e R$ 150 para R$ 173 por criança.

Com a nova atualização começam a ser pagos em 19 de outubro, para os beneficiários com NIS final 1.

Leia também: Governo anuncia reajuste de 15% no Bolsa Família; veja novo valor



Calendário em setembro

NIS final 1: 17 de setembro

NIS final 2: 18 de setembro

NIS final 3: 21 de setembro

NIS final 4: 22 de setembro

NIS final 5: 23 de setembro

NIS final 6: 24 de setembro

NIS final 7: 25 de setembro

NIS final 8: 28 de setembro

NIS final 9: 29 de setembro

NIS final 0: 30 de setembro

Em setembro, moradores de 179 municípios tiveram o pagamento antecipado e puderam movimentar o benefício desde o dia 17, independentemente do final do NIS.

A medida alcançou cidades com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal nos estados do Acre, Amazonas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Roraima, São Paulo e Sergipe.

Quem pode receber?

A principal porta de entrada é o Cadastro Único (CadÚnico). A família precisa estar cadastrada e manter os dados atualizados.

A principal regra para ter direito ao programa é possuir renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, é necessário cumprir algumas exigências nas áreas da saúde e educação.

Entre elas estão o acompanhamento pré-natal para gestantes, vacinação em dia, acompanhamento nutricional de crianças menores de 7 anos e frequência escolar mínima.

Como consultar?

Reprodução aplicativo do Bolsa Família

O beneficiário pode acompanhar o pagamento pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. Também é possível consultar informações pelo Portal Cidadão da Caixa.

Nos aplicativos, é possível conferir o valor liberado, consultar o extrato e verificar a situação do benefício.

Como sacar?

O benefício pode ser movimentado pelo Caixa Tem ou sacado em:

agências da Caixa;

caixas eletrônicos;

lotéricas;

correspondentes Caixa Aqui.

Fique atento aos golpes

Com os pagamentos, também aumentam as tentativas de golpe envolvendo o Bolsa Família.

Não clique em links suspeitos nem informe dados pessoais ou bancários por mensagens recebidas de fontes desconhecidas.

Para consultar informações, utilize apenas os canais oficiais do Governo e da Caixa ou procure o Cras do seu município.



