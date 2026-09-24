Reprodução/INSS O pagamento segue o calendário oficial do INSS e será realizado conforme o número final do cartão de benefício.

Aposentados, pensionistas e beneficiário s do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a receber os pagamentos do mês de setembro a partir de hoje (24).

Recebem primeiro os segurados que ganham até um salário mínimo. Quem recebe acima do piso nacional terá o pagamento liberado posteriormente.

Veja as datas de pagamento para quem ganha até um salário mínimo:

Final 1: 24/9

Final 2: 25/9

Final 3: 28/9

Final 4: 29/9

Final 5: 30/9

Final 6: 1º/10

Final 7: 2/10

Final 8: 5/10

Final 9: 6/10

Final 0: 7/10

Quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1/10

Finais 2 e 7: 2/10

Finais 3 e 8: 5/10

Finais 4 e 9: 6/10

Finais 5 e 0: 7/10

Como saber qual é o número do seu NIS?

A data do depósito é definida pelo número final do benefício, sem considerar o dígito verificador que aparece após o traço.

A consulta pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Carteira de Trabalho Digital, pelo Meu CadÚnico, Caixa Tem, nos extratos do FGTS, pelas centrais de atendimento da Caixa (0800 726 0207) e do INSS (135), ou presencialmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Reprodução/GOV Aplicativo Meu INSS

Para quem ganha até o salário mínimo, o calendário começa pelos benefícios com final 1.

Já para os que recebem acima desse valor, o calendário começa pelos cartões de finais 1 e 6. No dia seguinte, são pagos os finais 2 e 7, e assim por diante.

LEIA MAIS: Calendário do mês: veja informações dos principais benefícios

Como consultar o pagamento?

Quem tiver dúvida sobr a data de depósito pode consultar o Meu INSS, pelo site ou aplicativo.

No sistema, basta acessar o serviço “Extrato de pagamento”. A consulta mostra informações sobre o benefício e a previsão do depósito.

Outra opção é ligar para o telefone 135. O atendimento funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Como funciona o calendário?

Todo inicio de ano novo, o INSS divulga um calendário de pagamentos para facilitar o acompanhamento dos depósitos pelos segurados. As datas são definidas de acordo com o valor do benefício e o número final do cartão.

Com o calendário disponível, aposentados, pensionistas e demais beneficiários podem se organizar e acompanhar a data prevista para receber o pagamento. O iG acompanha as datas do calendário e publica novas informações sobre os pagamentos conforme a data do depósito.

Atenção aos golpes



Durante o período de pagamentos, também é importante ficar atento a possíveis golpes. O INSS não solicita dados pessoais ou bancários por meio de links enviados por mensagens ou aplicativos de conversa.

Sendo assim, sempre desconfie de ligações, mensagens ou links que prometem antecipar o benefício ou pedem a confirmação de informações. Em caso de dúvida, procure apenas canais oficiais do instituto.