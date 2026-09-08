Agência Brasil Nova função pretende coibir fraudes

A Caixa Econômica Federal passou a oferecer a seus clientes pessoa física a possibilidade de parcelar transferências e pagamentos realizados via Pix. A nova funcionalidade está disponível para transações realizadas diretamente pelo App CAIXA.

A opção irá permitir que o cliente faça uma operação de crédito para realizar o pagamento e escolha o número de parcelas. O recurso, só pode ser contratado por pessoas que tenham limite pré-aprovado pela instituição.

Os valores das transações podem variar entre R$ 300 e R$ 50 mil, conforme o limite disponível para cada cliente.

Pix parcelado da Caixa tem cobrança de juros

FreePik/katemangostar juros; calculadora; contas; dívidas

Por se tratar de uma operação de crédito, o serviço conta com a cobrança de juros, IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e CET (Custo Efetivo Total).

Antes de finalizar, o aplicativo apresenta as informações da operação na tela. O cliente pode conferir o valor das parcelas, a taxa de juros e o custo total antes de confirmar o pagamento.

Por isso, é importante ficar atento às condições oferecidas antes de concluir a transação.

Como fazer um Pix parcelado pelo App CAIXA?

Atualize o aplicativo: Antes de iniciar, verifique se o App CAIXA está atualizado ou se você já utiliza a versão mais recente. Inicie o Pix: Acesse a área Pix e escolha como deseja realizar o pagamento. É possível utilizar uma chave Pix, fazer a leitura de um QR Code ou informar os dados bancários do recebedor. Depois, digite o valor da operação, que deve ser de, no mínimo, R$ 300. Escolha a modalidade de crédito: Na tela de confirmação do pagamento, altere a fonte dos recursos do saldo em conta para a opção de parcelamento/crédito pessoal, caso ela esteja disponível para o cliente. Defina o número de parcelas: Escolha em quantas vezes deseja pagar. O financiamento pode ser dividido em até 12 parcelas, de acordo com as condições e o limite pré-aprovado. Confira as condições: Antes de confirmar, veja o resumo do contrato apresentado pelo aplicativo. Confira o valor de cada prestação, a taxa de juros, o IOF e o CET da operação. Confirme o pagamento: Depois de analisar os dados, digite a senha de movimentação para autorizar a contratação.

O valor é enviado instantaneamente ao recebedor, e o comprovante da transação fica disponível para download no aplicativo.

Quem pode usar o Pix parcelado?

A modalidade é destinada a clientes pessoa física da Caixa que tenham limite de crédito pré-aprovado. A opção aparece no momento da confirmação do Pix quando a operação está disponível para o cliente.

Vale lembrar: o Pix parcelado é uma operação de crédito e, por isso, possui custos. Antes de contratar, confira no aplicativo o valor total que será pago e as condições apresentadas pela Caixa.

*Estagiária sob supervisão