Divulgação Casas Bahia oferece eletrônicos e eletromomésticos com desconto em leilão online

A Casas Bahia deu início um novo leilão on-line de eletrodomésticos e eletrônicos, com mais de 230 lotes, incluindo itens como TVs, notebooks, smartphones, refrigeradores, lavadoras, tablets, fogões e outros eletroportáteis, e lances iniciais até 85% abaixo dos preços de mercado. Segundo informou o grupo, os lotes estão localizados em Duque de Caxias (RJ), mas os lances são feitos exclusivamente pela internet, na plataforma Kwara, e devem ser registrados até as 11 horas do próximo dia 9 de setembro.

O portal organiza os itens em categorias para uso doméstico. Podem participar consumidores finais, além de comerciantes e revendedores interessados em adquirir mercadorias para seus negócios a preços mais baixos.

Na última semana, o grupo anunciou leilão de eletrônicos e eletrodoméstico que terá os lances encerrados nesta sexta-feira (4).

Segundo a Casas Bahia, o leilão não tem relação com o pedido de recuperação judicial da empresa. O grupo alega que se trata de uma prática recorrente, realizada antes mesmo do processo, protocolado no último dia 16 de agosto.

Os produtos disponíveis nos leilões são relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT), segundo informou o grupo ao iG. Os lotes incluem mercadorias novas, devolvidas após a desistência de uma compra e também produtos com algum tipo de avaria. De acordo com o edital, Ao adquirir, o consumidor não tem direito a garantia de funcionamento ou a troca.

Como participar

O consumidor interessado deve realizar o cadastro na plataforma Kwara, que está chamando esse leilão de relâmpago, inscrever-se no lote de interesse e consultar o edital para checar as fotos e as condições dos produtos antes de registrar os lances.

Após o fim do leilão, as ofertas serão analisadas em até cinco dias úteis. Caso o lance vencedor seja aprovado, a organizadora do leilão entrará em contato com o arrematante por e-mail para informar os procedimentos de pagamento.

O pagamento poderá ser feito por meio de QR Code (Pix) ou com créditos previamente concedidos pela Kwar a. Serão cobradas, junto com o valor do lance, a comissão do leiloeiro, de 5% sobre o valor da arrematação, e as despesas administrativas, correspondentes a 15% do valor.

Os produtos deverão ser retirados na unidade de Duque de Caxias, com agendamento prévio para retirada, mediante o envio dos dados solicitados no edital com, no mínimo, 78 horas úteis de antecedência. Há a possibilidade de indicar um procurador. A responsabilidade pelo transporte é do consumidor que adquiriu o produto.

Evite golpes

O anúncio da recuperação judicial do grupo aumentou a procura pelos produtos dos leilões on-line, mas também surgiram sites falsos e tentativas de desviar pagamentos de pessoas interessadas nos lotes.

Por isso, para evitar se mais uma vítima de golpe, antes de fazer um cadastro ou dar um lance, é preciso conferir se a plataforma é legítima, quem organiza a venda e quais são os canais oficiais de atendimento. Também é importante analisar os termos e condições do leilão e verificar se as informações sobre os produtos e as regras para participação estão disponíveis de forma clara.

O edital deve ser lido com atenção. Nas informações obre cada lote, é importante checar a origem dos produtos, o estado de conservação e eventuais avarias. E, claro, ficar atento às fotos disponíveis.





E desconfiar de descontos excessivamente vantajosos. Mesmo no caso de leilão, é importante comparar os valores com os praticados no mercado. Nas compras online, anúncios que prometem produtos de alto valor por preços incompatíveis devem sempre ter a procedência checada, especialmente quando houver pressão para realizar o pagamento rapidamente.

É importante também dar preferência aos meios de pagamento disponibilizados oficialmente pela plataforma e verificar os dados do beneficiário antes de concluir a transação. Evite pagamentos solicitados por fora do site do leilão, especialmente transferências para contas de terceiros.