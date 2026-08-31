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Saiu nesta segunda-feira (31) o edital do concurso  para Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro (Seplag-RJ).  Ao todo, serão 60 vagas e os salários podem passar dos R$14 mil. 

As inscrições abrem no dia 10 de setembro e vão até 8 de outubro, podendo ser realizadas no site da banca organizadora, a Fundação Getulio Vargas (FGV), por candidatos com formação superior em qualquer área.

Das 60 vagas em aberto, 30 são para a carreira de Especialista em Políticas Públicas (EPPGG) e 30 para a de Gestão Governamental e Analista de Planejamento e Orçamento discriminadas (APO) que serão distribuídas da seguinte maneira:

APO

  • Planejamento e Orçamento – 25 vagas;
  • Tecnologia da Informação – cinco vagas.

EPPGG

  • Governança e Gestão Governamental – 15 vagas;
  • Políticas Públicas – 15 vagas.

Como se inscrever

Segundo a FGV às inscrições serão abertas às 16h do dia 10 de setembro e permanecerão disponíveis até as 16h de 8 de outubro, pelo horário de Brasília/DF.

O candidato, deverá acessar a página de inscrição no site da banca organizadora e seguir os seguintes passos:

  • Preencher e enviar o requerimento de inscrição;
  • Escolher o local de realização da prova;
  • Indicar o cargo e a especialidade desejados;
  • Enviar uma foto 3×4 do rosto, em formato JPEG ou JPG, com tamanho Máximo de 5 MB; e
  • Gerar o boleto e efetuar o pagamento da taxa.

A taxa de inscrição é de R$ 125,00 e o pagamento deve ser realizado por boleto bancário até 9 de outubro. O edital também prevê isenção para as seguintes situações:

  • Doador de sangue, conforme a legislação estadual;
  • Pessoa que tenha integrado mesa receptora de votos em seção eleitoral da Justiça Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro;
  • Pessoa economicamente hipossuficiente inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
  • Doadora de leite materno que tenha realizado pelo menos três doações nos seis primeiros meses após o parto; e
  • Mulher vítima de violência doméstica e familiar, nas condições previstas na legislação estadual.

Salários

Os salários iniciais oferecidos pelo concurso são de R$7.572,50, para carga horária de 40h semanais.

No entanto, com a gratificação de desempenho (até 50% do VB), de R$3.786,25, a remuneração do APO e do EPPGG chega a R$11.358,75.

Os contratados ainda terão direito ao adicional de qualificação, que é de R$1.135,88 para quem tem especialização, R$1.893,13 para mestrado e R$3.029 para doutorado. Dessa forma, poderão atingir os seguintes valores:

Especialização – R$12.521,63;
Mestrado – R$13.251,88;
Doutorado – R$14.387,75.


Data da Prova

Segundo o edital, a prova do concurso terá tanto questões objetivas quanto discursivas e a realização está prevista para o dia 29 de novembro.

Cronograma

Publicação do edital - 31 de agosto de 2026

Início das inscrições - 10 de setembro de 2026, às 16h
Encerramento das inscrições - 8 de outubro de 2026, às 16h
Prazo indicado para pagamento da taxa - 9 de outubro de 2026
Prova objetiva de conhecimentos específicos - 29 de novembro de 2026, das 8h às 12h
Prova objetiva de conhecimentos gerais e discursiva - 29 de novembro de 2026, das 14h30 às 19h
Divulgação dos locais de prova - A definir pela FGV
Envio dos títulos - A definir em edital de convocação
Resultado preliminar e resultado final - A definir


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