Conciliar uma jornada de trabalho intensa com a preparação para concursos públicos é um desafio real enfrentado por milhares de brasileiros. Em 2022, 15,7% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos trabalhavam e estudavam, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Com uma rotina que pode ultrapassar 12 horas diárias entre trabalho e deslocamentos, muitos se perguntam: é possível trabalhar, estudar para um concurso e ainda ter qualidade de vida?

O advogado Marco Antonio Araujo Jr., co-fundador e professor no “Meu Curso” e presidente da Associação de Apoio aos Concursos e Exames (Aconexa), conta em entrevista ao Portal iG que, sim, é possível — desde que haja planejamento, disciplina e, principalmente, motivação.

Para encaixar o tempo de estudos na rotina corrida de trabalho, é importante ter uma gestão inteligente de tempo, de acordo com ele. "Cada minuto conta. O tempo de deslocamento, por exemplo, pode ser usado para ouvir podcasts de conteúdo ou revisar mentalmente assuntos já estudados. Aqueles 30 minutos livres no fim do dia, quando bem aproveitados, podem ser muito produtivos", explica Marco Antonio.

O especialista ressalta que sessões curtas, mas focadas, são mais eficazes do que longas horas sem concentração. O segredo é criar uma rotina realista, com horários definidos para o estudo, mesmo que sejam breves.

Mantenha-se informado e motivado

O primeiro passo para quem deseja ingressar na carreira pública é estar bem informado. Hoje em dia, há muitas ferramentas que facilitam isso. “Recomendo acompanhar portais especializados, os sites das bancas organizadoras e os diários oficiais. Além disso, aplicativos e newsletters são ótimos aliados, pois enviam alertas sobre editais, prazos e novidades”, auxilia o especialista em preparação de concursos.

Segundo ele, participar de grupos nas redes sociais e fóruns de discussão também é uma boa maneira de trocar informações e se manter motivado. “Quem opta por cursos preparatórios, seja presencial ou online, costuma contar com o suporte das equipes e professores, que ajudam a acompanhar o calendário de concursos", orienta o professor.

Existe um cronograma ideal de estudos?

Para o especialista, não existe uma fórmula única de se estudar. O cronograma precisa ser personalizado, de acordo com a rotina e as necessidades de cada indivíduo. O ideal é alternar disciplinas, priorizar conteúdos mais difíceis e incluir revisões periódicas para fixar o aprendizado.

“Cursos preparatórios, principalmente os on-line, podem ser aliados valiosos. Eles economizam o tempo de deslocamento e oferecem materiais organizados e focados nas exigências de cada concurso. Mas atenção: não adianta se matricular e não se dedicar. É preciso assistir às aulas, fazer exercícios e simulados. Dedicação é a palavra-chave”, reforça Marco.

Tempo para lazer

Ao contrário do que muita gente pensa, o tempo de descanso e lazer é um aliado do estudante. "Descanso, lazer e vida social são importantes para manter a saúde mental e a produtividade", afirma o professor.

Dormir bem, praticar exercícios físicos e reservar momentos de descontração ajudam o cérebro a assimilar melhor os conteúdos. O equilíbrio é essencial para manter o ritmo e evitar o esgotamento.

O equilíbrio mental também pode ajudar na manutenção do foco na hora de estudar. Para se manter motivado mesmo que não tenha o mesmo tempo de estudo do que outras pessoas, o candidato deve ter claramente os motivos que o levam a estudar sempre em mente.

"Ter clareza do propósito é fundamental. Por que você está estudando? O que quer conquistar com isso? Esse motivo precisa estar presente no seu dia a dia. Uma dica essencial, antes de começar, é pensar no que você planeja para o seu futuro e onde realmente quer chegar", aconselha o especialista.

Estabelecer metas de curto e longo prazo, celebrar pequenas vitórias e contar com o apoio de amigos, familiares e professores também ajuda a manter o ânimo em alta. "Ninguém precisa enfrentar essa jornada sozinho", reforça.

Respeite seu ritmo

Marco Antonio destaca que é importante não se comparar com outros candidatos, uma atitude que pode ser prejudicial. Cada pessoa tem seu próprio tempo e forma de aprender.

“Entenda que a aprovação em concursos públicos não depende apenas do tempo disponível, mas da forma como você utiliza esse tempo. Cada pessoa tem seu próprio ritmo, e é essencial respeitá-lo. Não se compare com os outros, mantenha o foco em sua caminhada e siga com disciplina. Com estratégia, equilíbrio e persistência, é possível sim alcançar a aprovação, mesmo com uma rotina apertada”, finaliza o especialista.