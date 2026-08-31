Divulgação/Dr. Bombay Snoop Dogg anuncia vaga de degustador de sorvetes com salário de R$ 50 mil

Por US$ 10 mil mensais, cerca de R$ 51 mil na cotação atual, o rapper Snoop Dogg está oferecendo uma vaga de emprego remoto para provar sorvete o dia inteiro. O músico anunciou nas redes sociais a busca pelo primeiro Degustador Internacional de Sorvetes da Dr. Bombay, marca que ele cofundou, aberta a candidatos de qualquer país e conduzida em parceria com a Deel, plataforma global de recursos humanos.

Se você sabe reconhecer um bom sabor quando ele aparece, queremos você nessa mistura. Nos unimos à Deel para encontrar o próximo degustador oficial da Dr. Bombay. Snoop Dogg





Requisitos mínimos para a vaga

Divulgação/Dr. Bombay Snoop Dogg





Altas habilidades gastrônomicas não estão entre os requisitos necessários para a vaga, já que a empresa deixou claro que currículos de cozinheiros e confeiteiros não pesam no processo seletivo. A seleção prioriza candidatos com curiosidade, repertório cultural, um bom faro para tendências e com desenvoltura para falar de sabor nas redes sociais, diferenciais acima de qualquer formação em gastronomia. Ademais, também é exigida a fluência na língua inglesa.

Divulgação/Dr. Bombay Snoop Dogg anuncia vaga de degustador de sorvetes com salário de R$ 50 mil





Muito além de apenas provar os produtos, o degustador terá de acompanhar as tendências de alimentos e sabores nos mercados globais, produzir relatórios e conteúdo sobre o que ganha relevância cultural e ajudar a criar um sabor de edição limitada. O produto será elaborado com inspiração na própria Deel e desenvolvido em conjunto com a cientista de alimentos da Dr. Bombay, Maya Warren.

Divulgação/Dr. Bombay Snoop Dogg anuncia vaga de degustador de sorvetes com salário de R$ 50 mil





Apesar da vaga remota, algumas viagens internacionais integram a rotina do cargo, para o qual os candidatos finalistas serão escolhidos a dedo pelo próprio Snoop Dogg. O candidato selecionado ainda receberá uma ligação direta do rapper. Válido por três meses, o contrato inicial pode ser estendido, com possibilidade de o degustador virar parte fixa da equipe de marketing da empresa de sorvetes.

Divulgação/Dr. Bombay Sorveteria de Snoop Dogg: loja da Dr. Bombay em Venice Beach, na cidade de Los Angeles, no estado americano da Califórnia





As inscrições se iniciaram na última sexta-feira (27) e seguem abertas por três semanas no site da Deel. A marca de sorvetes Dr. Bombay estreou em julho de 2023 a partir de uma parceria entre Snoop Dogg e a Happi Co., empresa de bens de consumo famosa no ramo de congelados dos Estados Unidos. Desde a inauguração, a operação ganhou escala e chegou a grandes redes de supermercados, com potes vendidos a US$ 5, cerca de R$ 25. A Happi Co., responsável pela fabricação, contabiliza vendas anuais superiores a US$ 20 milhões.



