Conteúdo gerado por IA R$ 165 milhões da Mega-Sena: veja quanto o prêmio pode render por mês na poupança, Tesouro Selic e CDB

Quem nunca imaginou ganhar sozinho o prêmio da Mega-Sena? Com R$ 165 milhões na conta, muita gente pensa na possibilidade de investir o dinheiro e viver apenas dos rendimentos.

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e o próximo concurso pode pagar esse valor milionário. Dependendo da aplicação escolhida, o vencedor poderá receber mais de R$ 1 milhão por mês sem precisar gastar o prêmio principal.

Quanto rende na poupança?

Uma das aplicações mais conhecidas e conservadoras do país, a poupança ainda pode garantir uma renda elevada para quem ganhar o prêmio.

Considerando o valor atual do prêmio, pode render aproximadamente:

R$ 1,1 milhão por mês;

Cerca de R$ 37 mil por dia.

Apesar da facilidade para aplicar o dinheiro e da isenção de Imposto de Renda, a poupança costuma oferecer uma rentabilidade menor do que as outras alternativas.

E no Tesouro Selic?

O Tesouro Selic é considerado um dos investimentos mais seguros do país, já que os títulos são emitidos pelo Governo Federal e acompanham a t axa básica de juros da economia.

Pode render aproximadamente:

R$ 1,8 milhão por mês (valor bruto);

Mais de R$ 60 mil por dia.

Essa modalidade costuma ser uma das principais opções para quem deseja preservar o patrimônio com baixo risco.

Quanto rende um CDB de 100% do CDI?

Os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) que rendem 100% do CDI também aparecem entre as opções mais procuradas para quem quer investir.

Entre R$ 1,7 milhão e R$ 1,9 milhão por mês (antes do Imposto de Renda);

Mais de R$ 20 milhões por ano em rendimentos.

Vale lembrar que os ganhos obtidos com CDBs sofrem incidência de Imposto de Renda, qual a alíquota varia conforme o tempo em que o dinheiro permanecer aplicado.

O que dá para fazer com os milhões?

Uma quantia como essa permite muito mais do que comprar imóveis de luxo, carros importados ou viajar pelo mundo. Com organização financeira, o vencedor pode transformar o prêmio em uma fonte de renda para toda a vida e ainda deixar um patrimônio para as próximas gerações.

Entre as possibilidades estão:

montar uma carteira diversificada de investimentos; comprar imóveis residenciais e comerciais; investir em empresas, fazendas ou franquias; criar um patrimônio para filhos e netos; viver exclusivamente dos rendimentos mensais.

Dá para viver apenas da renda?

Divulgação Cinco dicas de como começar a poupar dinheiro para investir

Se o dinheiro for aplicado em investimentos de renda fixa, o ganhador pode utilizar apenas parte dos rendimentos mensais e manter os R$ 165 milhões preservados, então sim.

O que significa viver dos juros gerados pelas aplicações, enquanto o patrimônio continua investido. Dependendo da escolha, essa renda pode ultrapassar R$ 1 milhão por mês.

Ganhar uma bolada dessas muda a vida de qualquer pessoa, mas também exige cuidado. Por isso, é recomendado procurar uma orientação financeira antes de investir ou fazer grandes planejamentos.

Diversificar as aplicações, proteger o patrimônio e organizar um planejamento sucessório estão entre as medidas mais indicadas para preservar o dinheiro no longo prazo e evitar prejuízos.

Quando será o próximo sorteio?

O concurso será realizado às 11h deste domingo (9), Dia dos Pais, o que deve aumentar ainda mais o movimento nas lotéricas e nos canais digitais da Caixa.

Como acontece em todos os concursos, o iG publica o resultado da M ega-Sena e acompanha as informações sobre a premiação.

Como apostar?

O jogador pode escolher de 6 a 20 dezenas entre as 60 disponíveis no volante.

A aposta simples custa R$ 6. Quem marca mais números aumenta as chances de acertar as seis dezenas, mas também paga um valor maior pelo jogo.

As apostas podem ser feitas:

nas lotéricas credenciadas pela Caixa;

pelo portal das Loterias Caixa;

pelo aplicativo oficial das Loterias Caixa.

Pode realizar o jogo até 22h de sábado (8).

Enquanto o prêmio não encontra um vencedor, muitos brasileiros já se imaginam como usariam essa quantia milionária.

E você? Conseguiria gastar toda essa grana em apenas 30 dias ou preferiria investir?

*Estagiária sob supervisão