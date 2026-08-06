Reprodução: Caixa Federal Mega-sena

As seis dezenas do concurso 3041 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (06), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 150 milhões.

Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio acumulou. A Caixa estima que o próximo concurso pague R$ 165 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

16 - 21 - 24 -31 - 43 - 54

Premiação do concurso 3041

O rateio será divulgado depois da conferência do resultado.

6 acertos

Não houve ganhadores



5 acertos

88 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 52.843,18

4 acertos

6.903 apostas ganhadoras, com prêmio no valor de R$ 1.110,41

O valor estava acumulado depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3040, realizado na terça-feira (04). Os números sorteados foram:

03 - 16 - 24 - 30 - 49 - 54

Quando será o próximo sorteio?

Pelo calendário atual da Caixa, o próximo concurso regular da Mega-Sena será realizado no domingo (09), às 11h (horário de Brasília).

O valor estimado é de R$ 165 milhões.