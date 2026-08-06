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O etanol hidratado alcançou a maior vantagem econômica em relação à gasolina desde 2018. Segundo dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a diferença de preços pode gerar uma economia de aproximadamente R$ 80 para quem abastece um tanque de 60 litros, tornando o biocombustível uma opção mais vantajosa para muitos motoristas.

Na semana passada, o preço médio do etanol em São Paulo foi de R$ 3,70 por litro, enquanto a gasolina comum chegou a R$ 6,39. Considerando que o rendimento do etanol equivale a cerca de 73% do da gasolina, o preço de equilíbrio do biocombustível seria de R$ 5,07 por litro. Na prática, a diferença chega a R$ 1,32 por litro abastecido, o equivalente a uma economia de R$ 79,29 em um tanque de 60 litros.

Segundo a ANP, essa é a maior vantagem registrada para o etanol desde 2018 e a segunda maior desde o início da série histórica de preços, em 2013.

Além de São Paulo, todos os municípios pesquisados pela ANP em Goiás, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais a presentaram preços do etanol mais em conta em relação à gasolina.

De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), esse cenário é resultado da forte produção sucroenergética, da oferta consolidada e da logística eficiente nos estados.

Em São Paulo, a relação entre os preços dos combustíveis ficou em 57,9%, bem abaixo do limite considerado vantajoso para o etanol. Já em Mato Grosso, a paridade chegou a 55%, com o etanol vendido, em média, a R$ 3,74 por litro, enquanto a gasolina foi comercializada a R$ 6,80.

Para a Unica, a competitividade do etanol ganha ainda mais importância em um cenário de instabilidade geopolítica e de oscilações nos preços internacionais do petróleo , reduzindo a exposição do consumidor brasileiro às variações do mercado externo.ss

Mistura obrigatória de etanol na gasolina

A vantagem do etanol ocorre em um momento de mudanças na política de combustíveis. Desde 1 de agosto deste ano, iniciou a ampliação da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, que passou de 30% para 32% (E32), conforme previsto na Lei do Combustível do Futuro.

Segundo estimativas do setor, a adoção do E32 poderá reduzir entre 800 milhões e 1 bilhão de litros por ano a necessidade de importação de gasolina. Em 2025, o Brasil importou cerca de 3,5 bilhões de litros do combustível, de acordo com a ANP.

Para o diretor de Inteligência Setorial e Regulação da Unica, Luciano Rodrigues, o aumento da participação do etanol fortalece a segurança energética do país e reduz os impactos das oscilações do mercado internacional.

A maior participação do etanol na matriz energética representa uma alternativa eficiente para substituir combustível fóssil, importado e mais caro pelo biocombustível produzido domesticamente, com geração de renda, emprego, economia ao consumidor e menor emissão de gases de efeito estufa Luciano Rodrigues, diretor de Inteligência Setorial e Regulação da Unica

Além de ajudar no bolso dos brasileiros, a maior participação do etanol na matriz energética fortalece a produção nacional, reduz a necessidade de importar gasolina e contribui para diminuir as emissões de gases de efeito estufa.

Como saber qual combustível vale mais a pena?

Na hora de abastecer, uma conta pode ajudar a descobrir qual combustível compensa mais que o outro. Basta dividir o preço do litro do etanol pelo preço do litro da gasolina.

Se o resultado for 0,70 ou menos, o etanol costuma ser a melhor escolha. Já se o valor ficar acima de 0,70, a gasolina pode ser a melhor opção neste caso.

Por exemplo, se o etanol custa R$ 3,70 e a gasolina R$ 6,39, a conta fica:

3,70 ÷ 6,39 = 0,58

Como o resultado é inferior a 0,70, o etanol é a opção mais vantajosa nesse caso.

Com a diferença de preços registrada pela ANP, o etanol volta a se destacar como uma alternativa mais econômica para boa parte dos motoristas. Antes de abastecer, vale conferir os preços praticados na sua região e fazer a conta.

*Estagiária sob supervisão