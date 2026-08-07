Reprodução / Foto: Rafael Carvalho / INSS Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

O Ministério da Previdência Social antecipou a previsão para zerar a fila de processos represados no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A expectativa, que antes era para o fim de 2026, agora é regularizar entre setembro e outubro todos os pedidos que ultrapassaram o prazo de 45 dias de análise, limite estabelecido pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo o Ministério, o número de solicitações fora do prazo caiu de quase 2 milhões de processos, nos momentos de maior represamento, para cerca de 370 mil a 377 mil pedidos.

Fila zerada não significa que novos pedidos deixarão de entrar

Reprodução / INSS INSS prevê fim da fila de benefícios até outubro; veja como acompanhar seu pedido

Mesmo com a previsão de zerar a fila, isso não significa que o INSS deixará de receber novos requerimentos. Na prática, a meta é equilibrar a quantidade de pedidos que entram no sistema com a capacidade de análise do órgão.

Todos os meses, cerca de 1,3 milhão de novos requerimentos são registrados, incluindo aposentadorias, pensões, Benefício de Prestação Continuada ( BPC) e auxílios temporários.

Atualmente, aproximadamente 1,68 milhã o de solicitações seguem em tramitação. Desse total, cerca de 450 mil e stão em "cumprimento de exigência", ou seja, aguardam que o próprio segurado envie documentos ou informações complementares para que a análise continue.

Se você tem um pedido em andamento, vale a pena conferir o status no Meu INSS. Em muitos casos, a demora acontece porque o órgão aguarda apenas o envio da documentação solicitada.

Medida também deve reduzir processos na Justiça

Além de agilizar a análise dos benefícios, a redução da fila também deve diminuir o número de ações judiciais envolvendo o INSS.

Segundo o Ministério da Previdência Social, os processos relacionados a atrasos na concessão de benefícios representam cerca de 45% das ações acompanhadas pela Advocacia-Geral da União (AGU).

O Governo também afirma que a otimização dos fluxos internos e o uso de sistemas que cruzam automaticamente as informações dos segurados ajudam a acelerar as análises, reduzir custos e evitar gastos com juros e correção monetária causados pelos atrasos.

Como acompanhar seu pedido no INSS?

Se você está aguardando a análise de um benefício, acompanhar o processo pode evitar ainda mais demora. Veja o que fazer:

Acesse o Meu INSS: entre no aplicativo ou no portal e selecione a opção "Consultar Pedidos" para verificar a movimentação da solicitação;

entre no aplicativo ou no portal e selecione a opção "Consultar Pedidos" para verificar a movimentação da solicitação; Ligue para a Central 135: o atendimento permite consultar pendências, confirmar agendamentos de perícia e esclarecer dúvidas sobre o pedido;

o atendimento permite consultar pendências, confirmar agendamentos de perícia e esclarecer dúvidas sobre o pedido; Fique atento às exigências: caso o status apareça como "Exigência", envie os documentos solicitados, como RG, comprovante de residência, carteira de trabalho ou laudos médicos, dentro do prazo informado.

Se você está aguardando a resposta de um pedido, vale a pena acompanhar a solicitação com frequência. Além de verificar o andamento, ficar atento a possíveis exigências e enviar os documentos solicitados dentro do prazo pode ajudar a evitar que o processo fique parado por mais tempo.

*Estagiária sob supervisão