INSS/Reprodução INSS encerra pagamentos de julho nesta sexta-feira; confira quem recebe hoje

Com o fim da primeira semana de agosto, muitos beneficiários ainda aguardam o pagamento referente ao mês de julho. Se esse é o seu caso, fique tranquilo. Os últimos depósitos serão realizados nesta sexta-feira (7), com benefícios que podem chegar a R$ 8.475,55. O calendário deste mês também já foi divulgado e começa em 25 de agosto, seguindo até 8 de setembro.

Entre os benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estão as aposentadorias, pensões, auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e o Benefício de Prestação Continuada ( BPC/Loas). O benefício garante o pagamento de um salário mínimo por mês para idosos com 65 anos ou mais em situação de baixa renda e pessoas com deficiência de qualquer idade que atendam aos critérios estabelecidos pelo Governo.

Para descobrir a data correta do pagamento, basta conferir o número final do cartão de benefício, sem considerar o dígito que aparece depois do hífen. Caso não saiba qual é o número do benefício ou do NIS, a consulta pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, Carteira de Trabalho Digital, Meu CadÚnico, Caixa Tem, extrato do FGTS, pela Central da Caixa (0800 726 0207), pela Central 135 do INSS ou presencialmente em uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Confira quem recebe nesta sexta-feira

Os pagamentos são divididos entre quem recebe até um salário mínimo e quem recebe acima desse valor.

Para quem recebe até um salário mínimo:

Final 1: 27 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 3 de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto (hoje)

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Finais 1 e 6: 3 de agosto

Finais 2 e 7: 4 de agosto

Finais 3 e 8: 5 de agosto

Finais 4 e 9: 6 de agosto

Finais 5 e 0: 7 de agosto (hoje)

A divisão dos depósitos é feita conforme o valor recebido pelo beneficiário. Quem recebe até um salário mínimo tem os pagamentos liberados primeiro. Já aqueles que recebem acima desse valor passam a receber na segunda etapa do calendário.

Próximos pagamentos já têm data

Os depósitos referentes ao mês de agosto começam em 25 de agosto e seguem até 8 de setembro. Se você quer conferir todas as datas do próximo calendário, confira aqui:

https://economia.ig.com.br/2026-08-05/inss-divulga-calendario-de-agosto--confira.html

Como consultar se já foi liberado?

Quer saber se o dinheiro já foi liberado? A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Meu INSS, na opção "Extrato de Pagamento". Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta Gov.br.

Quem preferir também pode ligar para a Central 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Todos os anos, o INSS divulga um calendário completo para facilitar o acompanhamento dos depósitos. Além disso, o iG prepara matérias no início de cada mês com as datas atualizadas dos pagamentos para ajudar aposentados, pensionistas e demais segurados a se programarem.

Além de acompanhar o calendário, também vale redobrar a atenção com tentativas de golpe, que costumam aumentar durante o período de pagamentos. Desconfie de mensagens que prometem antecipar benefícios, liberar valores extras ou solicitam a confirmação de dados pessoais. Em caso de dúvida, utilize apenas os canais oficiais do INSS.

*Estagiária sob supervisão



