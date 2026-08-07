Agência Brasil Cartão do Bolsa Família

Quem recebe o Bolsa Família precisa ficar atento às novas regras envolvendo a identificação biométrica. O Governo Federal prorrogou até 31 de dezembro de 2026 a fase de transição da medida, que faz parte de um processo para reforçar a segurança dos programas sociais e reduzir fraudes.

Quem precisa fazer?

Se você já emitiu a Carteira de Identidade Nacional (CIN), possui Carteira Nacional de Habilitação ( CNH), passaporte ou realizou a biometria da Justiça Eleitoral, utilizada no título de eleitor e no aplicativo e-Título, é provável que seus dados já estejam cadastrados.

Quem ainda não possui esse registro poderá ser convocado para realizar o procedimento pelos canais oficiais, como o aplicativo Bolsa Família, o CRAS, a prefeitura ou o Cadastro Único.

Muitos cidadãos já possuem os dados registrados em sistemas oficiais do Governo e, por isso, não precisarão realizar outro procedimento.

Quem não fizer pode perder o benefício?

Apesar da biometria fazer parte das novas medidas de segurança, o Governo informou que a implantação será de maneira gradual. Até o momento, não existe determinação de cancelamento automático do Bolsa Família para todos os beneficiários que não realizarem o procedimento até 31 de dezembro de 2026.

Com isso, é importante acompanhar os canais oficiais e ficar de olho nas atualizações. O iG também publica todas as novidades sobre o Bolsa Família e informa sempre que houver mudanças nas regras ou no calendário, ajudando os beneficiários a evitar problemas na atualização cadastral e no recebimento do benefício.

Como regularizar a situação?

Para quem ainda não possui os dados biométricos registrados, uma das formas mais simples é emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A primeira via do documento é gratuita, utiliza o número do CPF como identificação única e reúne as informações biométricas exigidas pelo Governo. Após a emissão, os dados passam a integrar automaticamente os registros Federais, sem necessidade de comparecer ao CRAS apenas para essa atualização.

Como emitir o CIN?

A emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) pode ser solicitada no órgão responsável pela identificação civil de cada estado. Em geral, o atendimento é realizado pelos institutos de identificação vinculados às Secretarias de Segurança Pública.

Em São Paulo, por exemplo, o pedido é feito pelo site ou aplicativo do Poupatempo. Já em outros estados, o agendamento costuma ser realizado pelos portais dos Governos Estaduais, das Secretarias de Segurança Pública ou das Polícias Civis.

Divulgação / Poupatempo Beneficiários do Bolsa Família devem ficar atentos à biometria; veja quem precisa regularizar a situação

No dia marcado, basta apresentar um documento com CPF e a certidão de nascimento ou casamento. Depois do atendimento, o cidadão pode acompanhar a emissão pelos canais oficiais. A carteira costuma ficar pronta em até 22 dias úteis, prazo que pode variar de acordo com o estado, e também pode ser acessada na versão digital pelo aplicativo Gov.br.

Atenção às notificações

Mesmo para quem já tem a biometria cadastrada, deve manter o Cadastro Único sempre atualizado.

Caso seja necessário realizar algum procedimento, o Governo fará a comunicação pelos canais oficiais. Por isso, desconfie de mensagens recebidas por redes sociais, aplicativos de conversa ou sites que prometem atualizar o cadastro mediante pagamento, já que nenhum órgão do governo cobra para esse tipo de serviço.

*Estagiária sob supervisão