Governo Federal Programa Desenrola Brasil

Falta uma semana para o fim do Novo Desenrola Brasil, conhecido como Desenrola 2.0. O programa do Governo federal recebe adesões até 3 de agosto. Depois desse prazo, quem ainda quiser renegociar dívidas precisará procurar diretamente a instituição credora, sem as condições especiais oferecidas pela iniciativa.

Desde o lançamento, já foi movimentado mais de R$ 20 bilhões em acordos e beneficiou mais de 6 milhões de brasileiro s, segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Além disso, cerca de 4 milhões de consumidores com dívidas de até R$ 100 tiveram o nome retirado dos cadastros de inadimplentes, enquanto outros 1,1 milhão conseguiram pagar os débitos à vista com descontos de até 80%.

Se você ainda pretende aderir ao programa, vale a pena conferir se atende aos critérios e procurar sua instituição financeira pelos canais oficiais, como aplicativo, internet banking, site ou agência.

Outro ponto importante é ficar atento aos golpes. A recomendação é fazer toda a negociação apenas pelos canais oficiais dos bancos e desconfiar de mensagens recebidas por WhatsApp, redes sociais ou telefone prometendo facilitar o processo mediante pagamento.

Antes de fechar qualquer acordo, também vale analisar se a parcela cabe no orçamento. Embora a renegociação possa aliviar a situação financeira, assumir um compromisso acima da capacidade de pagamento pode gerar um novo ciclo para novas dividas.

Quem pode participar?

O Novo Desenrola foi criado para melhorar o acesso da renegociação de dívidas e ele é dividido em quatro modalidades:

Desenrola Famílias: para pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105);

para pessoas com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105); Desenrola Fies: voltado a estudantes e ex-estudantes com contratos em atraso;

voltado a estudantes e ex-estudantes com contratos em atraso; Desenrola Empreendedor: destinado a micro, pequenas e médias empresas;

destinado a micro, pequenas e médias empresas; Desenrola Rural: para pequenos produtores rurais e assentados.

para pequenos produtores rurais e assentados. O programa permite renegociar dívidas como cartão de crédito, cheque especial, crédito pessoal, Crédito Direto ao Consumidor (CDC), contratos do Fies e algumas operações de crédito rural, desde que atendam aos critérios estabelecidos pelo governo.

Em levantamento realizado pela Serasa, cerca de 24 milhões de consumidores podem ser beneficiados pelas condições especiais da iniciativa. A expectativa é que aproximadamente 7,8 milhões de brasileiros deixem a inadimplência até o fim do programa.

Como funciona o Desenrola Famílias?

A modalidade atende pessoas com renda de até cinco salários mínimos e permite renegociar dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026, com atraso entre 91 dias e dois anos.

As condições incluem:

descontos de 30% a 90%; juros limitados a 1,99% ao mês; parcelamento em até 48 meses; primeira parcela em até 35 dias; limite de renegociação de R$ 15 mil por pessoa, em cada instituição financeira.

FGTS pode ser usado

Uma das possibilidades é utilizar parte do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para quitar débitos.

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O trabalhador poderá usar o maior valor entre 20% do saldo disponível ou R$ 1 mil, desde que tenha renda mensal de até cinco salários mínimos.

Segundo o Governo Federal, a medida tem como objetivo facilitar a redução do endividamento das famílias e acelerar a regularização financeira.

O que muda para quem tem Fies?

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Quem possui parcelas do Fies em atraso também pode aproveitar as condições especiais do programa.

Para contratos vencidos com mais de 90 dias, o pagamento à vista garante desconto total de juros e multas, além de redução de 12% sobre o valor principal. Já para dívidas vencidas há mais de um ano, os descontos podem chegar a 77% do valor total. No caso de estudantes inscritos no CadÚnico, o abatimento pode alcançar 99%.

Empresas e produtores rurais também podem participar

Micro, pequenas e médias empresas também podem renegociar débitos pelo Desenrola Empreendedor . Nos financiamentos do Procred e do Pronampe, por exemplo, o prazo de carência pode passar de 12 para 24 meses, enquanto o prazo máximo de pagamento pode chegar a 96 meses.

Já o Desenrola Rural reabre o prazo para renegociação de operações voltadas a pequenos produtores rurais e agricultores familiares.

Regra sobre apostas on-line

Além das condições de renegociação, o programa também prevê uma regra para quem aderir à iniciativa. Os participantes poderão ficar com o CPF bloqueado em plataformas de apostas esportivas e jogos on-line pelo período de um ano.

Segundo o Governo, a medida busca incentivar a reorganização financeira e evitar que a renda volte a ser comprometida com apostas durante esse período.

"O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando", disse Lula presidente Lula (PT)

Se você ainda está com alguma dívida e se enquadra nas regras do programa, vale a pena conferir as condições antes do prazo terminar. Mas não deixe para a última hora: compare as opções disponíveis, veja se as parcelas cabem no seu orçamento e faça toda a negociação apenas pelos canais oficiais da instituição financeira.

*Estagiária sob supervisão



