Reprodução: Caixa Federal undefined

Um ou alguns brasileiros podem ficar milionários em pleno domingo (26). O novo concurso da Mega-Sena é sorteado hoje, às 11h, pela Caixa Econômica Federal e conta com prêmio estimado em impressionantes R$ 70 milhões. O sorteio será transmitido ao vivo.

Como sorteio acontece logo pela manhã, não é mais possível fazer apostas para este concurso. Os "lances de sorte" ficaram abertos para registro até 22h deste sábado (25). O iG vai acompanhar o sorteio em tempo real.

Leia mais: Último concurso da Mega-Sena tinha prêmio estimado em R$ 62 milhões.

Detalhes sobre o sorteio

O sorteio oficial acontece em São Paulo, no Espaço da Sorte e é aberto ao público. Para quem deseja acompanhar em tempo real cada número revelado, mas sem sair de casa, a Caixa transmite a loteria ao vivo, diretamente do local do evento.

O leitor pode acompanhar cada lance ao vivo e a verificação dos possíveis ganhadores pelo site de notícias do iG e também pela transmissão ao vivo da Caixa no YouTube e da página oficial no Facebook da instituição.





Apostas e pagamento do prêmio

É válido reforçar que a aposta mínima para este jogo é de 6 números e tem custo total de R$ 6,00. Segunda a Caixa, quanto mais números marcar, mais o preço da aposta é maior e também as chances de faturar o prêmio rechonchudo.

O sortudo de plantão que acertar em cheio os números deste jogo o resgate do prêmio é feito diretamente de agências Caixa, mesmo a aposta feita por cliente da instituição financeira e ter apostado pelo Internet Banking, "independente do valor", conforme regra clara da CF.

O ganhador ou um titular indicado no comprovante da aposta ou por um procurador, deve comparecer a agência com documentação para resgate que são os seguintes: comprovante de identidade (RG) com CPF e o recibo da aposta emitido pelo Internet Banking ou Loteria Caixa.

*Matéria em atualização