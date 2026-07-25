Caixa/Reprodução Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal vai sortear, neste fim de semana, o prêmio de R$ 70 milhões da Mega-Sena. As dezenas serão divulgadas às 11h deste domingo (26), no novo horário adotado pelas Loterias Caixa.

Além da Mega-Sena, que está acumulada, também serão realizados os concursos da Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária.

Mega-Sena

As dezenas do concurso 3035 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 62 milhões, não teve ganhadores. O valor acumulou em R$ 70 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

05 - 07 - 17 - 51 - 56 - 59

Premiação

5 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 41.401,04

4 acertos

4.056 apostas ganhadoras, R$ 824,44

Quina

A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 15,5 milhões do concurso 7074 e não teve apostas ganhadoras. O valor acumulou em R$ 22 milhões e deve ser sorteado na próxima rodada.



Confira os números:

17 - 28 - 29 - 41 - 77

Premiação

4 acertos

43 apostas ganhadoras, R$ 13.525,52



3 acertos

4.881 apostas ganhadoras, R$ 113,48



2 acertos

122.506 apostas ganhadoras, R$ 4,52



Lotofácil

A Lotofácil número 3744 sorteou bolada de R$ 2 milhões nesta sexta e não teve apostas ganhadoras. O prêmio acumulou para R$ 5 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

01- 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24

Premiação



14 acertos

147 apostas ganhadoras, R$ 2.456,02

13 acertos

5846 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

83817 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

467320 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Timemania

A Timemania concurso 2419 sorteou o valor estimado de R$ 4,7 milhões. Ninguém acertou as dezenas e a bolada acumulou em R$ 5,2 milhões.

Confira as dezenas:



05 - 09 - 12 - 26 - 48 - 52 - 59

Time do coração: 27 - CHAPECOENSE/SC

Premiação

6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 22.928,76

5 acertos

123 apostas ganhadoras, R$ 1.065,21

4 acertos

2.024 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

17.312 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CHAPECOENSE /SC

3.886 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 100 mil do concurso número 1254 e não teve ganhadores. O sorteio acumulou em R$ 300 mil.

Confira as dezenas:



02 - 13 - 15 - 16 - 20 - 23 - 28

Mês da sorte: Novembro

Premiação:

6 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 2.441,42

5 acertos

904 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

8.095 apostas ganhadoras, R$ 5,00

+Milionária

A +Miolionária sorteou bolada estimada de R$ 75 milhões do jogo de número 374. Sem apostas ganhadoras, o prêmio acumulou novamente e subiu para R$ 76 milhões.

Veja as dezenas sorteadas:

02 - 04 - 08 - 28 - 30 - 37

Trevos da sorte: 1 - 4

Premiação

5 acertos + 2 trevos

1 aposta ganhadora, R$ 325.383,29

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

28 apostas ganhadoras, R$ 5.164,81

4 acertos + 2 trevos

106 apostas ganhadoras, R$ 1.461,73

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

1441 apostas ganhadoras, R$ 107,52

3 acertos + 2 trevos

1422 apostas ganhadoras, R$ 50,00

3 acertos + 1 trevo

12953 apostas ganhadoras, R$ 24,00

2 acertos + 2 trevos

11217 apostas ganhadoras, R$ 12,00

2 acertos + 1 trevo

95722 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Mudança no horário dos sorteios

Até recentemente, os concursos da Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e +Milionária eram realizados aos sábados, às 21h. No entanto, em 17 de julho, a Caixa anunciou que os sorteios passariam a ocorrer aos domingos, às 11h. A alteração entrou em vigor em 19 de julho, dois dias após o comunicado, e este será o segundo fim de semana com o novo cronograma.

Com a mudança, as apostas para os concursos de domingo podem ser registradas até 22h de sábado, tanto nas casas lotéricas quanto pelo portal e aplicativo das Loterias Caixa. Já os bolões digitais disponíveis nos canais eletrônicos da instituição podem ser feitos até 10h45 de domingo, 15 minutos antes do início dos sorteios.

Os concursos são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo, e transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook.