Caixa/Reprodução Mega-Sena



As dezenas do concurso 3035 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio estava estimado em R$ 62 milhões. Sem ganhadores o valor acumulou em R$ 70 milhões e deve ser sorteado no sábado (25).

Confira as dezenas sorteadas:

07 - 56 - 17 - 59 - 51 - 05

Premiação



5 acertos

49 apostas ganhadoras, R$ 41.401,04

4 acertos

4.056 apostas ganhadoras, R$ 824,44

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Quina

A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 14 milhões do concurso 7072 e nao teve apostas ganhadoras. O valor acumulou em R$ 15,5 milhões e deve ser sorteado na próxima rodada.

Confira os números:

34 - 46 - 09 - 04 - 32

Premiação



4 acertos

89 apostas ganhadoras, R$ 6.069,94

3 acertos

5.922 apostas ganhadoras, R$ 86,87

2 acertos

129.028 apostas ganhadoras, R$ 3,98

Lotofácil

A Lotofácil número 3743 sorteou bolada de R$ 2 milhões nesta quinta e teve quatro apostas ganhadoras. Para a próxima edição o valor segue em R$ 2 milhões.

Confira as dezenas sorteadas:

04 - 21 - 15 - 25 - 10 - 02 - 19 - 23 - 20 - 05 - 18 - 13 - 03 - 09 - 11

Premiação

15 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 219.528,17

14 acertos

317 apostas ganhadoras, R$ 829,74

13 acertos

11415 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

126837 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

595116 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

IBIRAPITANGA/BA

IBIRAPITANGA/BA

TAUBATE/SP

ARAGUAINA/TO

Timemania



A Timemania concurso 2419 sorteou o valor estimado de R$ 4,7 milhões. Ninguém acertou as dezenas e a bolada acumulou em R$ 5,2 milhões.

Confira as dezenas:

26 - 52 - 09 - 05 - 12 - 59 - 48

Time do coração: 27 - CHAPECOENSE/SC

Premiação



6 acertos

4 apostas ganhadoras, R$ 22.928,76

5 acertos

123 apostas ganhadoras, R$ 1.065,21

4 acertos

2.024 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos

17.312 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração

CHAPECOENSE /SC

3.886 apostas ganhadoras, R$ 8,50

Dia de Sorte

A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 250 mil do concurso número 1253 e teve uma aposta única. Para o próximo sorteio o prêmio reinicia e chega a R$ 100 mil.

Confira as dezenas:

28 - 23 - 02 - 07 - 25 - 20 - 13

Mês da sorte: 09 - SETEMBRO

Premiação

7 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 246.802,55

6 acertos

39 apostas ganhadoras, R$ 2.090,51

5 acertos

1.089 apostas ganhadoras, R$ 25,00

4 acertos

11.719 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Mês da Sorte

Setembro39.032 apostas ganhadoras, R$ 2,50

Como jogar na Mega-Sena

Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.

Teimosinha: se pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.





Bolão

O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 18,00 com cada cota a partir de R$ 7,00.

Flexibilidade: é possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também se pode fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.

Facilidade de compra: as cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.

As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.



