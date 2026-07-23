As dezenas do concurso 3035 da Mega-Sena foram sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta quinta-feira (23), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.
O prêmio estava estimado em R$ 62 milhões. Sem ganhadores o valor acumulou em R$ 70 milhões e deve ser sorteado no sábado (25).
Confira as dezenas sorteadas:
07 - 56 - 17 - 59 - 51 - 05
Premiação
5 acertos
49 apostas ganhadoras, R$ 41.401,04
4 acertos
4.056 apostas ganhadoras, R$ 824,44
Quina
A Quina sorteou prêmio estimado em R$ 14 milhões do concurso 7072 e nao teve apostas ganhadoras. O valor acumulou em R$ 15,5 milhões e deve ser sorteado na próxima rodada.
Confira os números:
34 - 46 - 09 - 04 - 32
Premiação
4 acertos
89 apostas ganhadoras, R$ 6.069,94
3 acertos
5.922 apostas ganhadoras, R$ 86,87
2 acertos
129.028 apostas ganhadoras, R$ 3,98
Lotofácil
A Lotofácil número 3743 sorteou bolada de R$ 2 milhões nesta quinta e teve quatro apostas ganhadoras. Para a próxima edição o valor segue em R$ 2 milhões.
Confira as dezenas sorteadas:
04 - 21 - 15 - 25 - 10 - 02 - 19 - 23 - 20 - 05 - 18 - 13 - 03 - 09 - 11
Premiação
15 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 219.528,17
14 acertos
317 apostas ganhadoras, R$ 829,74
13 acertos
11415 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
126837 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
595116 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento:
IBIRAPITANGA/BA
IBIRAPITANGA/BA
TAUBATE/SP
ARAGUAINA/TO
Timemania
A Timemania concurso 2419 sorteou o valor estimado de R$ 4,7 milhões. Ninguém acertou as dezenas e a bolada acumulou em R$ 5,2 milhões.
Confira as dezenas:
26 - 52 - 09 - 05 - 12 - 59 - 48
Time do coração: 27 - CHAPECOENSE/SC
Premiação
6 acertos
4 apostas ganhadoras, R$ 22.928,76
5 acertos
123 apostas ganhadoras, R$ 1.065,21
4 acertos
2.024 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos
17.312 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Time do Coração
CHAPECOENSE /SC
3.886 apostas ganhadoras, R$ 8,50
Dia de Sorte
A Dia de Sorte sorteou valor estimado de R$ 250 mil do concurso número 1253 e teve uma aposta única. Para o próximo sorteio o prêmio reinicia e chega a R$ 100 mil.
Confira as dezenas:
28 - 23 - 02 - 07 - 25 - 20 - 13
Mês da sorte: 09 - SETEMBRO
Premiação
7 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 246.802,55
6 acertos
39 apostas ganhadoras, R$ 2.090,51
5 acertos
1.089 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos
11.719 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Mês da Sorte
Setembro39.032 apostas ganhadoras, R$ 2,50
Como jogar na Mega-Sena
Surpresinha: o sistema escolhe os números, tornando a aposta ainda mais prática.
Teimosinha: se pode concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou 12 concursos consecutivos.
A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.
Bolão
O Bolão das Loterias CAIXA é a maneira de apostar em grupo e multiplicar as chances de ganhar. É simples e fácil: basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.
Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de R$ 18,00 com cada cota a partir de R$ 7,00.
Flexibilidade: é possível formar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também se pode fazer até 10 apostas por bolão, todas com a mesma quantidade de números.
Facilidade de compra: as cotas de bolões organizados pelas lotéricas, com uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas também estão disponíveis no portal Loterias Online CAIXA com a mesma tarifa de serviço adicional.
As vendas dos bolões digitais encerram às 19h30 para os jogos com sorteios no mesmo dia.
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse período, ele é repassado ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, conforme as regras das loterias federais.