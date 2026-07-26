Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (26)os números do concurso 3036 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 70 milhões. O iG acompanhou o sorteio em tempo real (veja as dezenas sorteadas abaixo).

O evento, aberto ao público, aconteceu no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A cerimônia foi transmitida ao público no canal da Caixa no YouTube e na página oficial no Facebook da instituição.

Confira as dezenas sorteadas

21 - 43 - 50 - 05 - 33 - 12

O último sorteio

O último sorteio da Mega-Sena, o 3035, foi na ultima quinta-feira (23), e acumulou R$ 61.587.911,42, subindo o valor do concurso atual para os R$70 milhões.





Como resgatar o prêmio

A aposta mínima estabelecida para a Mega é de 6 números e custa R$ 6,. O valor aumenta quanto mais números forem marcados.

Ganhadores devem resgatar o prêmio diretamente em alguma agência da Caixa. A pessoa que levar o prêmio, ou algum encarregado indicado no comprovante da aposta, deve ir ao banco com um documento que comprove a identidade, como RG e CPF, e o recibo da aposta emitido pelo Internet Banking ou Loteria Caixa.

