Netflix fecha acordo para compra da Warner Bros. Discovery por US$ 72 bilhões.

Em uma tentativa de neutralizar a oferta de compra da concorrente Paramount Skydance, a Netflix fechou um acordo para adquirir os estúdios da Warner Bros. Discovery e o negócio da HBO Max.

As duas empresas anunciaram nesta terça-feira (20) que o acordo definitivo para uma oferta de US$ 27,75 (aproximadamente R$ 149,32) por ação foi revisado, mantendo o valor empresarial da operação em US$ 82,7 bilhões (aproximadamente R$ 445,93 bilhões). O pagamento será feito em dinheiro vivo.

A mudança “simplifica a estrutura da transição, oferece maior previsibilidade de valor aos acionistas das WBD e acelera o cronograma para a votação dos acionistas”, segundo a Netflix e a WBD.

Divulgado em 5 de dezembro do ano passado, o acordo original previa cerca de 84% do pagamento em dinheiro, enquanto a proposta da Paramount Skydance é 100% em dinheiro.

Um dos pontos frágeis do contrato inicial com a Netflix era a exposição à variação das ações da empresa, caso as ações caíssem abaixo de determinado patamar, o valor recebido pelos acionistas da WBD seria reduzido.

Já no novo contrato, a Netflix elimina essa cláusula, as empresas declararam que essa forma "oferece maior certeza sobre o valor que os acionistas da WBD receberão no fechamento, eliminando a variabilidade baseada no mercado".

Os termos revisados também abrem um “caminho mais rápido” para a aprovação dos acionistas, que votarão até abril de 2026. Para viabilizar esse cronograma, a WBD apresentou à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) uma declaração preliminar de procuração.

Entre os ajustes, a Netflix concordou em reduzir em US$ 260 milhões (aproximadamente R$ 1,39 bilhão) o valor da dívida líquida a ser assumido pela Discovery Global, a empresa de canais de TV a cabo que será encerrada antes da aquisição dos estúdios Warner Bros. e da HBO Max.

Essa revisão considera o desempenho de fluxo de caixa acima do esperado da Discovery Global em 2025. A meta de dívida líquida da Discovery Global é de US$ 17 bilhões (aproximadamente R$ 91,46 bilhões) em junho de 2025, reduzindo gradualmente para US$ 16,1 bilhões (aproximadamente R$ 86,62 bilhões) até 31 de dezembro deste ano.