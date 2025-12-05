Reprodução/X/@netflix Netflix fecha acordo para compra da Warner Bros. Discovery por US$ 72 bilhões.

A Netflix anunciou nesta sexta-feira (5) um acordo definitivo de compra dos estúdios Warner Bros. Discovery por US$ 82,7 bilhões (cerca de R$ 445,7 bilhões na cotação atual).

A união das empresas pioneiras do entretenimento, dará o controle dos ativos de cinema e televisão da Warner Bros, incluindo os estúdios de cinema e televisão, HBO Max e HBO.

Com o fechamento do acordo, franquias, séries e filmes, como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, O Mágico de Oz e o Universo DC, passarão a fazer parte do catálogo da Netflix.

“Nossa missão sempre foi entreter o mundo”, disse Ted Sarandos, co-CEO da Netflix.

“Ao combinar o incrível catálogo de séries e filmes da Warner Bros. — de clássicos atemporais como Casablanca e Cidadão Kane a favoritos modernos como Harry Potter e Friends — com nossos títulos que definem a cultura pop, como Stranger Things , K-Pop Demon Hunters e Squid Game, poderemos fazer isso ainda melhor. Juntos, podemos oferecer ao público mais daquilo que ele ama e ajudar a definir o próximo século da narrativa", completou Sarandos.





A conclusão da transação está prevista para o final de 2026, após a separação da Warner Bros. da Discovery Global. Os canais a cabo da Waner como CNN,TNT e TBS não entraram no acordo.

O co-CEO da Netflix, Greg Peters, afirmou que essa parceria aprimorará a oferta e acelerará os negócios da empresa nas próximas décadas.

"A Warner Bros. ajudou a definir o entretenimento por mais de um século e continua a fazê-lo com executivos criativos fenomenais e capacidades de produção excepcionais. Com nosso alcance global e modelo de negócios comprovado, podemos apresentar os mundos que eles criam a um público mais amplo, oferecendo mais opções aos nossos assinantes, atraindo mais fãs para nosso serviço de streaming de primeira linha, fortalecendo toda a indústria do entretenimento e criando mais valor para os acionistas", completou Peters.

Para o presidente e CEO da Warner, David Zaslav, o anúncio de hoje une as duas gigantes de narrativa do mundo para levar entretenimento a ainda mais pessoas.