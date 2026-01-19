As dezenas do concurso 2914 da Dupla-Sena serão sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (19), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio do 1º sorteio acumulou e foi para R$ 9.700.000,00.
O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.
Confira as dezenas:
1º sorteio: 20 - 37 - 04 - 47 - 48 - 17
2º sorteio: 26 - 07 - 33 - 41 - 30 - 02
Premiação
6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
33 apostas ganhadoras R$ 4.663,91
4 acertos
1.398 apostas ganhadoras R$ 125,81
3 acertos
26.624 apostas ganhadoras R$ 3,30
Premiação - 2º Sorteio6 acertos
Não houve ganhadores
5 acertos
20 apostas ganhadoras R$ 6.925,90
4 acertos
1.262 apostas ganhadoras R$ 139,37
3 acertos
26.449 apostas ganhadoras R$ 3,32
Quina
A Quina teve um ganhador no último sábado (17) e sorteou no concurso 6931, nesta segunda-feira (19), o prêmio de R$ R$ 600.695,91. Ninguém ganhou o prêmio principal e o valor acumulou para R$ 1.300.000,00
Confira as dezenas:
48 - 77 - 69 - 73 - 79
Premiação5 acertos
Não houve ganhadores
4 acertos
27 apostas ganhadoras, R$ 9.534,86
3 acertos
1.878 apostas ganhadoras, R$ 130,55
2 acertos
42.836 apostas ganhadoras, R$ 5,72
Lotomania
A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chegou a R$ 3.636. 914,23 no concurso 2877, sorteado nesta segunda-feira (19). O prêmio acumulou e foi para R$ 4.500.000,00
43 - 04 - 18 - 91 - 09 - 42 - 62 - 05 - 85 - 52 - 17 - 24 - 36 - 02 - 86 - 21 - 69 - 99 - 60 - 72
Premiação
20 acertos
Não houve acertador
19 acertos
2 apostas ganhadoras, R$ 119.486,01
18 acertos
55 apostas ganhadoras, R$ 2.715,59
17 acertos
477 apostas ganhadoras, R$ 313,11
16 acertos
2861 apostas ganhadoras, R$ 52,20
15 acertos
12441 apostas ganhadoras, R$ 12,00
0 acertos
Não houve acertador
Super Sete
A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e o valor acumulou para R $ 1.100.000,00 para a próxima premiação, de número 800, que foi realizado nesta segunda-feira (19).
Confira as dezenas:
COLUNA 1: 4
COLUNA 2: 1
COLUNA 3: 2
COLUNA 4: 5
COLUNA 5: 2
COLUNA 6: 2
COLUNA 7: 5
7 acertos
Não houve ganhadores
6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 25.959,44
5 acertos
19 apostas ganhadoras, R$ 1.951,83
4 acertos
513 apostas ganhadoras, R$ 72,29
3 acertos
4.866 apostas ganhadoras, R$ 6,00
Lotofácil
A Lotofácil sorteou também o concurso de número 3591. O prêmio acumulou para R$ R$ 5.500.000,00.
Confira os números:
17 - 15 - 07 - 03 - 01 - 13 - 14 - 19 - 02 - 06 - 10 - 11 - 18 - 20 - 04
Premiação15 acertos
Não houve acertador
14 acertos
235 apostas ganhadoras, R$ 1.755,60
13 acertos
7734 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos
96038 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos
558421 apostas ganhadoras, R$ 7,00