As dezenas do concurso 2914 da Dupla-Sena serão sorteadas às 21h (horário de Brasília) desta segunda-feira (19), às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, n.º 750, em São Paulo. O prêmio do 1º sorteio acumulou e foi para R$ 9.700.000,00.

O sorteio é transmitido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Confira as dezenas:

1º sorteio: 20 - 37 - 04 - 47 - 48 - 17

2º sorteio: 26 - 07 - 33 - 41 - 30 - 02

Premiação



6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

33 apostas ganhadoras R$ 4.663,91

4 acertos

1.398 apostas ganhadoras R$ 125,81

3 acertos

26.624 apostas ganhadoras R$ 3,30

Premiação - 2º Sorteio

Não houve ganhadores

5 acertos

20 apostas ganhadoras R$ 6.925,90

4 acertos

1.262 apostas ganhadoras R$ 139,37

3 acertos

26.449 apostas ganhadoras R$ 3,32

Quina

A Quina teve um ganhador no último sábado (17) e sorteou no concurso 6931, nesta segunda-feira (19), o prêmio de R$ R$ 600.695,91. Ninguém ganhou o prêmio principal e o valor acumulou para R$ 1.300.000,00

Confira as dezenas:

48 - 77 - 69 - 73 - 79

Premiação

Não houve ganhadores

4 acertos

27 apostas ganhadoras, R$ 9.534,86

3 acertos

1.878 apostas ganhadoras, R$ 130,55

2 acertos

42.836 apostas ganhadoras, R$ 5,72

Lotomania

A Lotomania acumulou novamente na última semana e o valor estimado para o próximo sorteio chegou a R$ 3.636. 914,23 no concurso 2877, sorteado nesta segunda-feira (19). O prêmio acumulou e foi para R$ 4.500.000,00

43 - 04 - 18 - 91 - 09 - 42 - 62 - 05 - 85 - 52 - 17 - 24 - 36 - 02 - 86 - 21 - 69 - 99 - 60 - 72

Premiação



20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

2 apostas ganhadoras, R$ 119.486,01

18 acertos

55 apostas ganhadoras, R$ 2.715,59

17 acertos

477 apostas ganhadoras, R$ 313,11

16 acertos

2861 apostas ganhadoras, R$ 52,20

15 acertos

12441 apostas ganhadoras, R$ 12,00

0 acertos

Não houve acertador

Super Sete

A Super Sete não teve vencedores no último sorteio e o valor acumulou para R $ 1.100.000,00 para a próxima premiação, de número 800, que foi realizado nesta segunda-feira (19).

Confira as dezenas:

COLUNA 1: 4

COLUNA 2: 1

COLUNA 3: 2

COLUNA 4: 5

COLUNA 5: 2

COLUNA 6: 2

COLUNA 7: 5



7 acertos

Não houve ganhadores

6 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 25.959,44

5 acertos

19 apostas ganhadoras, R$ 1.951,83

4 acertos

513 apostas ganhadoras, R$ 72,29

3 acertos

4.866 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Lotofácil

A Lotofácil sorteou também o concurso de número 3591. O prêmio acumulou para R$ R$ 5.500.000,00.

Confira os números:

17 - 15 - 07 - 03 - 01 - 13 - 14 - 19 - 02 - 06 - 10 - 11 - 18 - 20 - 04

Premiação

Não houve acertador

14 acertos

235 apostas ganhadoras, R$ 1.755,60

13 acertos

7734 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos

96038 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos

558421 apostas ganhadoras, R$ 7,00