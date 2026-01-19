Agência Brasil Nova função pretende coibir fraudes

O sistema de pagamentos instantâneos PIX apresentou instabilidade na tarde desta segunda-feira (19), afetando clientes de diversas instituições financeiras em todo o país.

Usuários relatam falhas no envio de transferências com mais de 8 mil reclamações registradas até 14h40, segundo o site DownDetector, que monitora interrupções em serviços online. O portal registrou baixa nas reclamações após meia hora do início da instabilidade.

Relatos dos usuários apontam aumento simultâneo de reclamações envolvendo ao menos cinco bancos, o que indica que a instabilidade não estaria relacionada a uma instituição específica.

Relatos nas redes sociais

Desde o início da tarde, usuários passaram a relatar dificuldades para concluir transferências, mesmo utilizando contas em bancos diferentes.

As mensagens indicam tentativas repetidas sem sucesso e problemas ocorridos durante pagamentos do dia a dia, como compras em mercados e transferências entre pessoas físicas.

Mensagens como "Não consigo fazer pix. Já tentei em 5 bancos" e "Sistema do banco central fora do ar, PIX geral sem funcionar" se multiplicaram.

Outros usuários expressaram preocupação com o impacto imediato em pagamentos: "Meu Deus bem na hora que eu ia pagar o negócio no mercado" e "Saiu do ar bem na hora que a mulher pediu pra mandar um pix rsrs".

Um relato chegou a mencionar problema na exibição do saldo: "Estranho, minha conta ta com zero reais e não envia PIX, o que será que tá acontecendo?".





Em nota ao Portal iG, o Banco Central informou que, das 14h31 às 15h10 desta segunda-feira (19), o serviço do DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais) apresentou indisponibilidade decorrente de problemas internos.

A instituição afirmou que "as equipes técnicas atuaram na identificação e resolução da causa, e o Pix já está operando normalmente".