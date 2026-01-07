Divulgação Paramount Paramount disputa Warner com Netflix

O conselho de administração da Warner Bros. Discovery (WBD) recomendou novamente, por unanimidade, que seus acionistas rejeitem a oferta hostil de aquisição apresentada pela Paramount Skydance. A decisão foi reiterada nesta quarta-feira (7), com o conselho afirmando que a proposta rival é inferior ao acordo de fusão já assinado com a Netflix, avaliado em US$ 72 bilhões (aproximadamente R$ 360 bilhões).

Veja também: Netflix transmitirá conteúdo da NASA ao vivo

Segundo informações divulgadas pela CNBC, a Warner entende que o acordo com a Netflix oferece maior valor, mais segurança para o fechamento da operação e melhores proteções aos acionistas.

Conselho vê proposta da Paramount como insuficiente

Ainda de acordo com a CNBC, a Paramount voltou a apresentar propostas revisadas pelos ativos considerados estratégicos, mas sem resolver pontos considerados críticos pelo conselho da Warner.

No fim de dezembro, a empresa garantiu o apoio do bilionário Larry Ellison, pai do CEO da Paramount Skydance, David Ellison, em uma tentativa de fortalecer a oferta. Ainda assim, o presidente do conselho da Warner afirmou à CNBC que mantinha preocupações em relação ao suporte financeiro envolvido na operação.

Em uma proposta alterada, a Paramount informou que Larry Ellison havia concordado em não revogar o trust familiar nem transferir negativamente seus ativos durante uma eventual transação, mas sem elevar o valor oferecido.

“A PSKY repetidamente falhou em apresentar a melhor proposta para os acionistas da WBD, apesar das diretrizes claras sobre as deficiências e as possíveis soluções”, afirmou o conselho da Warner Bros. Discovery em comunicado.

A Netflix, por sua vez, saudou a recomendação do conselho da Warner e destacou que mantém diálogo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e com a Comissão Europeia sobre eventuais preocupações antitruste relacionadas à fusão.

“O Conselho da WBD continua totalmente apoiando e recomendando o acordo de fusão da Netflix, reconhecendo-o como a proposta superior que trará o maior valor para seus acionistas, bem como para consumidores, criadores e para a indústria de entretenimento em geral”, disseram os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters.

A Paramount demonstrou interesse na aquisição da Warner Bros. Discovery ainda em setembro, antes de a empresa iniciar um processo formal de venda e convidar outros potenciais compradores. Procurada pela reportagem da CNBC, a Paramount não respondeu aos pedidos de comentário.