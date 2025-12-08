Divulgação Paramount Paramount disputa Warner com Netflix

Após a Netflix anunciar na última sexta-feira (5) o acordo de U$ 72 bilhões (R$ 391,7 bilhões na cotação atual) pelos ativos de TV, estúdios de cinema e streaming da Warner Bros. Discovery. A Paramount Skydance revelou nesta segunda-feira (08) que fez uma nova oferta de U$ 108,4 bilhões (R$ 589,7 bilhões na cotação atual) pela compra da marca.

“Acreditamos que nossa oferta criará uma Hollywood mais forte”, declarou David Ellison, CEO da Paramount. A empresa defende que sua proposta beneficiaria a comunidade criativa, os cinemas e os consumidores por meio do aumento da competição no setor.

A oferta da Paramount é de U$ 30 (R$ 163,2 na cotação atual) por ação, totalmente em dinheiro, pela totalidade da Warner. A empresa afirma que a aprovação regulatória será mais fácil com sua proposta.

A disputa pelos ativos da Warner já estava em tramitação há algum tempo, e envolvia inicialmente a Paramount, a Comcast e a Netflix. A compra da Warner inclui também o monopólio da HBO e a da DC Comics.

Segundo dados divulgados pela Reuters, a multa rescisória da quebra de contrato com a Netflix seria de U$ 5,8 bilhões (R$ 31,6 bilhões na cotação atual) e deve enfrentar forte escrutínio antitruste, que é a análise rigorosa feita por órgãos reguladores para investigar e impedir práticas que prejudiquem a livre concorrência. A proposta da Netflix já recebeu críticas de legisladores e sindicatos de Hollywood, preocupados com possíveis cortes de empregos e aumento de preços para consumidores.

Durante a disputa, as ações da Paramount subiram 3,7% nas negociações, após a oferta desta manhã, e as da Warner, 6,7%, enquanto as da Netflix caíram 3,6%.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Partido Republicano), se posicionou após o anúncio do acordo feito pela Netflix e afirmou que participará da decisão sobre autorizar ou não o negócio. Trump ainda complementou que a aquisição da Warner pela Netflix pode ser um problema porque daria à gigante do streaming uma “grande fatia do mercado”.