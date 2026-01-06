Agência Brasil Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (6), em uma rede social, que o governo interino da Venezuela concordou em enviar entre 30 e 50 milhões de barris de petróleo “de alta qualidade” aos Estados Unidos.

O anúncio foi feito um dia depois da posse de Delcy Rodrigues como presidente interina da Venezuela, após a captura, por forças militares das norte-americanas, do ditador Nicolás Maduro e de sua esposa Cilia Flores.

O governo venezuelano ainda não se manifestou sobre o assunto.



Trump disse em postagem que o petróleo venezuelano será vendido a preço de mercado.

Afirmou ainda que será responsável por controlar o dinheiro obtido para garantir que os recursos sejam usados “em benefício do povo da Venezuela e dos Estados Unidos”.



“Solicitei ao secretário de Energia, Chris Wrigth, que execute este plano imediatamente. O petróleo será transportado por navios-tanque e levado diretamente a terminais de descarga nos Estados Unidos”, completou.



Horas antes da postagem, agências internacionais adiantaram que autoridades da Venezuela e dos Estados Unidos já estavam discutindo a exportação de petróleo bruto venezuelano para os americanos.







Logo depois da captura de Maduro, na primeira entrevista à imprensa de Trump, ele adiantou que pretendia abrir o setor petrolífero da Venezuela para a atuação de grandes companhias dos EUA.



“Nossas gigantescas companhias petrolíferas dos EUA, as maiores do mundo, vão entrar, gastar bilhões de dólares, consertar a infraestrutura petrolífera, que está em péssimo estado, e começar a gerar lucro para o país”, declarou.



