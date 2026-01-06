Valter Campanato/Agência Brasil Notas de dólar

O dólar comercial fechou a R$ 5,3794 nesta terça-feira (6), com queda de 0,48%, batendo a quarta baixa consecutiva. A moeda norte-americana atingiu R$ 5,362 na mínima e R$ 5,417 na máxima.

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, avançava 1,29% no fim do pregão, aos 163.964 pontos.



Os mercados continuam reagindo às tensões políticas na Venezuela e à divulgação de dados econômicos do Brasil e Estados Unidos.

Na questão geopolítica, depois do ataque dos Estados Unidos à Venezuela e captura do ditador Nicolás Maduro, o presidente Donald Trump se diz contrário à realização de eleições nos próximos 30 dias na Venezuela e decidiu apoiar a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, que tomou poss como interina nesta segunda-feira (5).

Os agentes financeiros também acompanharam a divulgação dos dados da balança comercial do Brasil.

O país registrou superavit comercial de US$ 68,3 bilhões em 2025, uma queda de 7,9% em relação a 2024. As exportações subiram 3,5%, enquanto as importações tiveram alta de 6,7%.



As exportações aos EUA tiveram queda de 6,6% em 2025, passando de US$ 40,37 bilhões para US$ 37,72 bilhões.



No ano passado, a Casa Branca impôs um tarifaço sobre diversos produtos brasileiros, que entrou em vigor em 6 de agosto e determinou uma alíquota de 50% sobre os produtos brasileiros: uma taxa geral de 10%, acrescida de uma cobrança adicional de mais 40%.



Em 14 de novembro, Trump recuou e reduziu as tarifas de importação sobre diversos produtos, como carne bovina, café, tomate e banana.







No cenário externo, além da divulgação do PMI de dezembro dos EUA — indicador que ajuda a medir o ritmo da atividade econômica —, investidores acompanham o discurso de Tom Barkin, presidente do Federal Reserve de Richmond, que pode dar pistas sobre o futuro dos juros americanos.





