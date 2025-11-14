Foto: divulgação - Casa Branca Trump admite ''pequeno recuo'' nas tarifas e cita o preço do café

Depois de reduzir as tarifas sobre alimentos importados, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que novos cortes não devem ser necessários.



Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira (14), Trump admitiu que promoveu um ''pequeno recuo'' para alguns alimentos e citou o café como exemplo, segundo a ABC News.

''Os preços ficaram um pouco altos. Agora, eles vão ficar abaixo do [preço] normal em um período muito curto de tempo. Eu sou muito bom nisso'', disse o presidente.

Entenda a redução anunciada



Trump assinou uma ordem executiva nesta sexta-feira (14) que modificou o escopo das tarifas recíprocas anunciadas em abril. Alguns produtos agrícolas passaram a não estar sujeitos a essas taxas. A mudança está valendo desde o começo de quinta-feira, no horário americano.

A nova ordem, no entanto, não significa que os itens estarão completamente livres de tarifas. A mudança se aplica somente às tarifas recíprocas.

Para justificar a redução, Trump citou que considerou informações e recomendações de funcionários, bem como o status de negociações com vários parceiros comerciais e as demandas domésticas e capacidade de produção de alguns produtos internamente.

Entre os produtos beneficiados pelo corte nas tarifas, estão:

açaí

carne bovina

tomate

castanha-do-pará

castanha de caju

banana

abacaxi

abacate

laranja

café

tapioca



