Trump admite ''pequeno recuo'' nas tarifas e cita o preço do café

Depois de reduzir as tarifas sobre alimentos importados, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que novos cortes não devem ser necessários.
Em conversa com jornalistas nesta sexta-feira (14), Trump admitiu que promoveu um ''pequeno recuo'' para alguns alimentos e citou o café como exemplo, segundo a ABC News.
''Os preços ficaram um pouco altos. Agora, eles vão ficar abaixo do [preço] normal em um período muito curto de tempo. Eu sou muito bom nisso'', disse o presidente.
Entenda a redução anunciada
Trump assinou uma ordem executiva nesta sexta-feira (14) que modificou o escopo das tarifas recíprocas anunciadas em abril. Alguns produtos agrícolas passaram a não estar sujeitos a essas taxas. A mudança está valendo desde o começo de quinta-feira, no horário americano.
A nova ordem, no entanto, não significa que os itens estarão completamente livres de tarifas. A mudança se aplica somente às tarifas recíprocas.
Para justificar a redução, Trump citou que considerou informações e recomendações de funcionários, bem como o status de negociações com vários parceiros comerciais e as demandas domésticas e capacidade de produção de alguns produtos internamente.
Entre os produtos beneficiados pelo corte nas tarifas, estão:
- açaí
- carne bovina
- tomate
- castanha-do-pará
- castanha de caju
- banana
- abacaxi
- abacate
- laranja
- café
- tapioca