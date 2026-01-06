Unsplash No apagar das luzes de 2025, petroleiras anunciam que seguirão priorizando os poluentes combustíveis fósseis

Este final de ano guardou uma surpresa amarga (e abafada) para quem sonha, um dia, viver em um planeta mais fresco. Gigantes petroleiras, incluindo a brasileira Petrobras, anunciaram que fecharam 2025 cortando investimentos em energia limpa. Sim, é isso mesmo. Recuaram em seus compromissos públicos e seguirão colocando suas principais fichas no principal vilão do aquecimento global: os combustíveis fósseis.

De acordo com o jornal britânico Financial Times, a ExxonMobil, maior produtora de petróleo dos Estados Unidos, afirmou que reduzirá em um terço os gastos planejados para projetos de baixa emissão de carbono, retomando o foco nos famigerados fósseis. O gasto com iniciativas de baixa emissão de carbono será reduzido em US$ 10 bilhões. A companhia também suspendeu recentemente os planos para uma planta de hidrogênio de US$ 7 bilhões em Baytown, Texas.

Outra que voltou a priorizar combustíveis fósseis foi a britânica BP. A companhia também suspendeu planos para um projeto de hidrogênio e captura de carbono no nordeste da Inglaterra.

A Shell também abandonou um compromisso assumido publicamente de reduzir a produção de petróleo entre 1% e 2% ao ano até 2030 e baixou o valor de seu negócio de energia eólica de US$ 1 bilhão.

A Petrobras, por sua vez, em seu Plano de Negócios para 2026-2030, anunciou uma queda de 20% nos investimentos previstos em transição energética para os próximos cinco anos.

Efeito Trump

Não dá para desconectar estas decisões em massa da cartilha pregada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump, autoproclamado negacionista climático e entusiasta dos combustíveis fósseis. Ele já declarou que pretende se tornar o maior produtor e exportador de petróleo do mundo - contando agora com a exploração na Venezuela.

Os principais eventos climáticos extremos que acompanhamos diariamente, em todo o planeta, incluindo no Brasil, estão ligados à saturação dos chamados gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis é responsável por cerca de 80% da liberação destes gases - ou seja, estamos falando que temos um principal culpado para o mundo estar literalmente fervendo.

Não se esqueça, portanto, das petroleiras quando estiver pingando de calor neste verão brasileiro que só está começando.