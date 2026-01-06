Arquivo/CMRJ/Colégio Militar do Rio de Janeiro Seleção do Colégio Militar terá vagas para professores em diversas disciplinas do currículo escolar.

O Colégio Militar do Rio de Janeiro publicou um novo edital de concurso público para a carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre unidades do sistema de Colégios Militares do Exército em diferentes capitais do país.

Quais são as vagas do concurso do Colégio Militar

O certame é voltado a candidatos com nível superior, com exigência de formação específica de acordo com a disciplina pretendida. As oportunidades abrangem áreas tradicionais do currículo escolar e oferecem remuneração que pode ultrapassarconforme a titulação do aprovado.

O edital prevê vagas para professores nas seguintes disciplinas:



Língua Portuguesa

Matemática

Língua Inglesa

História

Geografia

Física

Química

Biologia

Sociologia

Filosofia

Arte

Educação Física



As oportunidades estão distribuídas entre colégios militares localizados em capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador, entre outras unidades da rede de ensino do Exército.

Salário e carreira

A remuneração inicial varia conforme a titulação acadêmica do candidato aprovado. Professores apenas com graduação recebem o vencimento básico da carreira, enquanto mestres e doutores têm direito à retribuição por titulação, o que pode elevar o salário mensal para valores acima de R$ 10 mil.

Além da remuneração, os aprovados passam a integrar a carreira federal de magistério, com estabilidade, progressão funcional e benefícios previstos para servidores públicos da União.





Como funciona o concurso

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova didática, avaliação de títulos e inspeção de saúde, etapa tradicional em seleções ligadas ao Exército Brasileiro. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e ações afirmativas, conforme a legislação vigente.

As provas estão previstas para o primeiro semestre de 2026.

Onde consultar o edital

O edital completo, com cronograma, requisitos específicos por disciplina e critérios de avaliação, está disponível nos canais oficiais do Colégio Militar do Rio de Janeiro, responsável pela organização do concurso.