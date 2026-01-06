O Colégio Militar do Rio de Janeiro publicou um novo edital de concurso público para a carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre unidades do sistema de Colégios Militares do Exército em diferentes capitais do país.O certame é voltado a candidatos com nível superior, com exigência de formação específica de acordo com a disciplina pretendida. As oportunidades abrangem áreas tradicionais do currículo escolar e oferecem remuneração que pode ultrapassar R$ 13 mil, conforme a titulação do aprovado.
Quais são as vagas do concurso do Colégio Militar
O edital prevê vagas para professores nas seguintes disciplinas:
- Língua Portuguesa
- Matemática
- Língua Inglesa
- História
- Geografia
- Física
- Química
- Biologia
- Sociologia
- Filosofia
- Arte
- Educação Física
As oportunidades estão distribuídas entre colégios militares localizados em capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador, entre outras unidades da rede de ensino do Exército.
Salário e carreira
A remuneração inicial varia conforme a titulação acadêmica do candidato aprovado. Professores apenas com graduação recebem o vencimento básico da carreira, enquanto mestres e doutores têm direito à retribuição por titulação, o que pode elevar o salário mensal para valores acima de R$ 10 mil.Além da remuneração, os aprovados passam a integrar a carreira federal de magistério, com estabilidade, progressão funcional e benefícios previstos para servidores públicos da União.
Como funciona o concurso
O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova didática, avaliação de títulos e inspeção de saúde, etapa tradicional em seleções ligadas ao Exército Brasileiro. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e ações afirmativas, conforme a legislação vigente.
As provas estão previstas para o primeiro semestre de 2026.
Onde consultar o edital
O edital completo, com cronograma, requisitos específicos por disciplina e critérios de avaliação, está disponível nos canais oficiais do Colégio Militar do Rio de Janeiro, responsável pela organização do concurso.