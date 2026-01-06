Seleção do Colégio Militar terá vagas para professores em diversas disciplinas do currículo escolar.
O Colégio Militar do Rio de Janeiro publicou um novo edital de  concurso público para a carreira de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT). Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre unidades do sistema de Colégios Militares do Exército em diferentes capitais do país.

O certame é voltado a candidatos  com nível superior, com exigência de formação específica de acordo com a disciplina pretendida. As oportunidades abrangem áreas tradicionais do currículo escolar e oferecem remuneração que pode ultrapassar R$ 13 mil, conforme a titulação do aprovado.

Quais são as vagas do concurso do Colégio Militar

O edital prevê vagas para professores nas seguintes disciplinas:

  • Língua Portuguesa
  • Matemática
  • Língua Inglesa
  • História
  • Geografia
  • Física
  • Química
  • Biologia
  • Sociologia
  • Filosofia
  • Arte
  • Educação Física


As oportunidades estão distribuídas entre colégios militares localizados em capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Manaus, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador, entre outras unidades da rede de ensino do Exército.

Salário e carreira

A remuneração inicial varia conforme a titulação acadêmica do candidato aprovado. Professores apenas com graduação recebem o vencimento básico da carreira, enquanto mestres e doutores têm direito à retribuição por titulação, o que pode elevar o salário mensal para valores acima de R$ 10 mil.

Além da remuneração, os aprovados passam a integrar a carreira federal de magistério, com estabilidade, progressão funcional e benefícios previstos para servidores públicos da União.


Como funciona o concurso

O processo seletivo será composto por prova objetiva, prova didática, avaliação de títulos e inspeção de saúde, etapa tradicional em seleções ligadas ao Exército Brasileiro. O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência e ações afirmativas, conforme a legislação vigente.

As provas estão previstas para o primeiro semestre de 2026.

Onde consultar o edital

O edital completo, com cronograma, requisitos específicos por disciplina e critérios de avaliação, está disponível nos canais oficiais do Colégio Militar do Rio de Janeiro, responsável pela organização do concurso.

