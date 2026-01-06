Divulgação/Casa Branca A Operação "Absolute Resolve" capturou Nicolás Maduro em Caracas

O presidente Donald Trump afirmou que a indústria petrolífera dos Estados Unidos poderá estar “operando” na Venezuela em até 18 meses, após a destituição do ditador Nicolás Maduro.

Em entrevista à NBC News, Trump disse que “uma quantia tremenda de dinheiro terá que ser gasta, e as petrolíferas vão gastar, e serão reembolsadas por nós ou por meio de receita”.

Representantes das principais companhias de petróleo dos EUA planejam se reunir com a administração Trump ainda esta semana, informou a CBS News.

Especialistas questionam cronograma e impacto global

Especialistas da consultoria Capital Economics afirmaram para a BBC, no entanto, que há “uma enorme quantidade de obstáculos a serem superados” e que o cronograma para restaurar a produção venezuelana é “extremamente longo”.

Eles destacam que problemas históricos de ''subinvestimento, má gestão e custos elevados de extração dificultam a recuperação da indústria'', e que as empresas só investirão após a confirmação de um governo estável. Mesmo com investimento, os projetos levariam “muitos, muitos anos” para entregar resultados significativos.

Trump disse ainda que “ter uma Venezuela produtora de petróleo é bom para os Estados Unidos porque mantém o preço do petróleo baixo”. Contudo, os analistas alertam que, por enquanto, não há escassez global de petróleo e que, mesmo com o aumento da produção venezuelana, o impacto no preço global seria limitado.