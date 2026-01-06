Divulgação Quina sorteou mais de R$ 12 milhões nesta terça

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta terça-feira (6), o sorteio das dezenas do concurso 6920 da Quina, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 12. 843. 835, 20

Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.

Confira os números:

42 - 28 - 47 - 34 - 04

Premiação

5 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 12.843.835,20

4 acertos - 77 apostas ganhadoras, R$ 8.553,65

3 acertos - 6.177 apostas ganhadoras, R$ 101,54

2 acertos - 144.248 apostas ganhadoras, R$ 4,34

Detalhamento:

ARCOVERDE/PE

Mega-Sena

As dezenas do concurso 2956 da Mega-Sena também foram sorteadas para o prêmio de R$ 4.492.810, 70, nesta terça. O prêmio acumulou e chegou a R$ 10.000.000,00. Veja os número

24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43

Premiação

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 23 apostas ganhadoras, R$ 63.485,37

4 acertos - 2.703 apostas ganhadoras, R$ 890,44

Lotofácil

O concurso 3580 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 7.500.000, 00. Ao menos 18 apostas vencedoras levaram o prêmio de R$ 535.077,32.

Veja os números:

13 - 04 - 08 - 16 - 12- 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19



Premiação

15 acertos - 13 apostas ganhadoras, R$ 535.077,32

14 acertos - 983 apostas ganhadoras, R$ 1.123,74

13 acertos - 24818 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 259037 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 1280127 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Detalhamento:

NOVO GAMA/GO

CARLOS CHAGAS/MG

TERESINA/PI

NOVA LONDRINA/PR

PEROLA/PR

PIRAI/RJ

BOA VISTA/RR

FLORIANOPOLIS/SC

ITAPEVI/SP

PALMITAL/SP

SAO JOAO DA BOA VISTA/SP

SAO PAULO/SP

SAO PAULO/SP



Timemania

O concurso 2339 da Timemania sorteou o prêmio de R$ 700.000,00. O prêmio principal acumulou para R$ 1.700.000,00 Confira os números

24- 31 - 33 - 11 - 57 - 21 - 07

Time do Coração: Juazeirense (BA)

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 14.456,25

5 acertos - 88 apostas ganhadoras, R$ 1.173,39

4 acertos - 1.772 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos - 14.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Dia de Sorte

O concurso 1160 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Veja os números:

31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10

Mês da Sorte: Julho

Premiação

7 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 67.078,366 acertos - 122 apostas ganhadoras, R$ 1.009,875 acertos - 1.849 apostas ganhadoras, R$ 25,004 acertos - 16.561 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Detalhamento

CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ

CANOAS/RS

SAO JOSE DO RIO PRETO/SP

