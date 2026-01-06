A Caixa Econômica Federal realizou, nesta terça-feira (6), o sorteio das dezenas do concurso 6920 da Quina, às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo. O prêmio é estimado em R$ 12. 843. 835, 20
Todos os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa.
Confira os números:
42 - 28 - 47 - 34 - 04
Premiação
5 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 12.843.835,20
4 acertos - 77 apostas ganhadoras, R$ 8.553,65
3 acertos - 6.177 apostas ganhadoras, R$ 101,54
2 acertos - 144.248 apostas ganhadoras, R$ 4,34
Detalhamento:
ARCOVERDE/PE
Mega-Sena
As dezenas do concurso 2956 da Mega-Sena também foram sorteadas para o prêmio de R$ 4.492.810, 70, nesta terça. O prêmio acumulou e chegou a R$ 10.000.000,00. Veja os número
24 - 21 - 18 - 47 - 10 - 43
Premiação
6 acertos - Não houve ganhadores
5 acertos - 23 apostas ganhadoras, R$ 63.485,37
4 acertos - 2.703 apostas ganhadoras, R$ 890,44
Lotofácil
O concurso 3580 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 7.500.000, 00. Ao menos 18 apostas vencedoras levaram o prêmio de R$ 535.077,32.
Veja os números:
13 - 04 - 08 - 16 - 12- 15 - 23 - 25 - 01 - 05 - 20 - 21 - 09 - 06 - 19
Premiação
15 acertos - 13 apostas ganhadoras, R$ 535.077,32
14 acertos - 983 apostas ganhadoras, R$ 1.123,74
13 acertos - 24818 apostas ganhadoras, R$ 35,00
12 acertos - 259037 apostas ganhadoras, R$ 14,00
11 acertos - 1280127 apostas ganhadoras, R$ 7,00
Detalhamento:
NOVO GAMA/GO
CARLOS CHAGAS/MG
TERESINA/PI
NOVA LONDRINA/PR
PEROLA/PR
PIRAI/RJ
BOA VISTA/RR
FLORIANOPOLIS/SC
ITAPEVI/SP
PALMITAL/SP
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP
SAO PAULO/SP
SAO PAULO/SP
Timemania
O concurso 2339 da Timemania sorteou o prêmio de R$ 700.000,00. O prêmio principal acumulou para R$ 1.700.000,00 Confira os números
24- 31 - 33 - 11 - 57 - 21 - 07
Time do Coração: Juazeirense (BA)
Premiação
7 acertos - Não houve ganhadores
6 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 14.456,25
5 acertos - 88 apostas ganhadoras, R$ 1.173,39
4 acertos - 1.772 apostas ganhadoras, R$ 10,50
3 acertos - 14.336 apostas ganhadoras, R$ 3,50
Dia de Sorte
O concurso 1160 da Lotofácil sorteou o prêmio estimado em R$ 150.000,00. Veja os números:
31 - 30 - 18 - 12 - 16 - 14 - 10
Mês da Sorte: Julho
Premiação7 acertos - 3 apostas ganhadoras, R$ 67.078,36
6 acertos - 122 apostas ganhadoras, R$ 1.009,87
5 acertos - 1.849 apostas ganhadoras, R$ 25,00
4 acertos - 16.561 apostas ganhadoras, R$ 5,00
Detalhamento
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
CANOAS/RS
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP