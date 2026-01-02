Divulgação/Caixa Os sorteios das Loterias Caixa são realizados no Espaço da Sorte, em São Paulo

A Caixa Econômica Federal realiza nesta sexta-feira (02), os primeiros sorteios do ano de cinco modalidades de loteria: Lotofácil, Quina, Lotomania, Dupla Sena e Super Sete. Os concursos marcam a abertura oficial do calendário de jogos em 2026 e movimentam apostadores em todo o país.

Entre os sorteios do dia, o maior prêmio é o da Lotomania, que pode pagar até R$ 10 milhões para quem acertar as 20 dezenas. As demais modalidades também oferecem prêmios atrativos, que variam conforme o número de apostas vencedoras.

Os sorteios acontecem a partir das 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa, no Youtube. As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais.

Confira abaixo os detalhes e resultados de cada modalidade.

Lotofácil

Concurso nº 3577

Números sorteados: 08 - 12 - 10 - 23 - 04 - 09 - 02 - 05 - 24 - 01 - 18 - 06 - 16 - 20 - 25

Premiação principal: R$ 1.800.000,00

Premiação

15 acertos - 1 aposta ganhadora, R$ 1.732.560,41

14 acertos - 266 apostas ganhadoras, R$ 1.951,01

13 acertos - 10366 apostas ganhadoras, R$ 35,00

12 acertos - 116497 apostas ganhadoras, R$ 14,00

11 acertos - 569092 apostas ganhadoras, R$ 7,00

Quina

Concurso nº 6917

Números sorteados: 29 - 11 - 48 - 15 - 57

Premiação principal: R$ 8.504.156,48

Premiação

5 acertos - Não houve ganhadores

4 acertos - 42 apostas ganhadoras, R$ 12.273,55

3 acertos - 4.666 apostas ganhadoras, R$ 105,21

2 acertos - 113.857 apostas ganhadoras, R$ 4,31

Lotomania

Concurso nº 2870

Números sorteados: 06 - 40 - 84 - 68 - 44 - 25 - 43 - 29 - 12 - 92 - 13 - 67 - 72 - 04 - 28 - 60 - 48 - 38 - 65

Premiação principal: R$ 9.879.192,06

Premiação

20 acertos - Não houve acertador

19 acertos - 5 apostas ganhadoras, R$ 61.365,17

18 acertos - 91 apostas ganhadoras, R$ 2.107,32

17 acertos - 719 apostas ganhadoras, R$ 266,71

16 acertos - 4442 apostas ganhadoras, R$ 43,17

15 acertos - 18824 apostas ganhadoras, R$ 10,18

0 acertos - Não houve acertador

Dupla Sena

Concurso nº 2907

1º sorteio: 23 - 04 - 33 - 09 - 31 - 38

2º sorteio: 26 - 40 - 42 - 30 - 41 - 12

Premiação principal: R$ 5.257.973,62

Premiação - 1º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 16 apostas ganhadoras R$ 5.081,53

4 acertos - 785 apostas ganhadoras R$ 118,36

3 acertos - 15.413 apostas ganhadoras R$ 3,01

Premiação - 2º Sorteio

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 9 apostas ganhadoras R$ 8.130,45

4 acertos - 590 apostas ganhadoras R$ 157,49

3 acertos - 11.577 apostas ganhadoras R$ 4,01

Super Sete

Concurso nº 793

Premiação principal: R$ 350.000,00



Números sorteados:

Coluna 1: 5

Coluna 2: 4

Coluna 3: 5

Coluna 4: 1

Coluna 5: 4

Coluna 6: 5

Coluna 7: 0

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

6 acertos - Não houve ganhadores

5 acertos - 21 apostas ganhadoras, R$ 1.223,59

4 acertos - 329 apostas ganhadoras, R$ 78,10

3 acertos - 3.410 apostas ganhadoras, R$ 6,00

Os valores finais dos prêmios serão divulgados após a apuração dos sorteios. Caso não haja ganhadores na faixa principal, os montantes acumulam para o próximo concurso.