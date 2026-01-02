jannoon028 no Freepik Concurso oferece oportunidades para nível superior

A Câmara dos Deputados divulgou edital do concurso público com 70 vagas diretas e 70 vagas para cadastro reserva, com salários de até R$ 30.8 mil. O edital oficial foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira (31) e as inscrições começam na segunda-feira (5).

Os cargos são para analista legislativo e técnico legislativo, com 35 vagas diretas e 35 para cadastro reserva para cada um.



Ambos os cargos exigem nível superior dos candidatos. O salário inicial para o cargo de técnico legislativo é de R$ 21.008,19. Analistas legislativos têm remuneração inicial de R$ 30.853,99.



As provas objetiva e discursiva serão aplicadas dia 8 de março.







A banca organizadora do concurso é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe ).



A inscrição, no valor de R$ 100 e R$ 130, deve ser feita por meio do site oficial do Cebraspe, entre os dias 5 e 26 de janeiro, às 18 horas, no horário de Brasília.





