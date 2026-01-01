FreePik Sprinkles Cupcakes

A rede americana Sprinkles Cupcakes, conhecida por popularizar cupcakes gourmet e por suas icônicas máquinas automáticas de venda, vai encerrar as atividades. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (data local) pela fundadora Candace Nelson, em uma publicação nas redes sociais.

Criada em 2005, em Beverly Hills, na Califórnia, a marca se tornou referência ao combinar confeitaria artesanal com inovação, atraindo filas de clientes curiosos para comprar cupcakes a qualquer hora do dia por meio dos chamados “ATMs” da empresa.

Em um vídeo publicado no Instagram, Candace Nelson afirmou que é “surreal ver esse capítulo chegar ao fim”. Embora tenha vendido a empresa em 2012, ela destacou que manteve uma ligação pessoal com o negócio.

Google Maps Sprinkles Cupcakes





“Mesmo depois de mais de uma década, eu ainda me sinto muito conectada à marca, e não foi assim que imaginei que essa história terminaria”, disse.

Na unidade de Beverly Hills, a primeira loja aberta pela Sprinkles, consumidores compareceram para comprar os últimos produtos e se despedir do local. Alguns relataram que o espaço fazia parte de momentos marcantes de suas vidas.

“Costumávamos comprar cupcakes para nossos cachorros em todos os aniversários deles. É muito triste saber que não teremos mais isso”, contou uma cliente.

Outro frequentador afirmou que visitava a loja desde o primeiro dia de funcionamento.

“É realmente triste. Sempre voltávamos aqui”, disse.

Nas redes sociais, além das mensagens de nostalgia, o encerramento da marca também gerou críticas ao modelo de negócios adotado após a venda da empresa.

Um comentário bastante compartilhado afirmou:

“O que você esperava? A privatização literalmente nunca melhorou as coisas para os clientes, apenas para os bolsos dos membros do conselho e dos investidores”.





Outro internauta lamentou o desfecho e deixou um alerta para empreendedores:

“Que pena! Anotado, não venda para fundos de private equity!”.

Já uma terceira reação foi ainda mais direta ao responsabilizar esse tipo de gestão:

“O capital privado sempre leva as empresas à falência e obtém lucros enormes com isso”.